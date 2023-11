Silkyara Tunnel Collapse: PM मोदी ने टनल में फंसे 40 श्रमिकों के बारे में दोबारा ली जानकारी, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Uttarakhand, CM Dhami, Uttarkashi : उत्तराखंड में सिल्कयारा सुरंग ढहने से फंसे 40 श्रमिकों को बचाने और निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है. इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फोन कॉल करके टनल में फंसे 40 श्रमिकों के बारे में एक बार फिर से ली जानकारी ली है. अब तक प्रधानमंत्री दो बार मुख्यमंत्री से स्थिति की जानकारी ले चुके हैं.

अधिकारियों ने कहा है कि श्रमिकों को बाहर निकालने में संभवत: एक-दो दिन और लग सकते हैं.बता दें कल रविवार तड़के ब्रह्मखाल-यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिल्क्यारा और डंडालगांव के बीच निर्माणाधीन सुरंग का एक हिस्सा ढह जाने से कम से कम 40 मजदूर फंस गए थे .अधिकारियों का कहना है, उम्मीद है कि कल रात तक अंदर फंसे 40 लोगों को निकाल लिया जाएगा.अधिकारियों के अनुसार, 36 घंटे से अधिक समय से सुरंग में फंसे सभी श्रमिक सुरक्षित हैं और उनसे संपर्क स्थापित कर लिया गया है.

मुख्यमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों की विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियां परस्पर समन्वय और तत्परता के साथ राहत और बचाव कार्य में जुटी हैं. मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने स्वयं मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया और बचाव कार्यों पर लगातार नजर रखें हैं. बचाव कार्य के लिए बड़े व्यास के ह्यूम पाइप हरिद्वार और देहरादून से भेजे जाने की व्यवस्था कर दी गई है, मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरंग के अंदर फंसे सभी मजदूर सुरक्षित हैं और उन्हें जल्द बाहर निकलने की पूरी कोशिश की जा रही है.

बता दें सिलक्यारा में 4.531 किमी लंबी दो लेन की द्वि-दिशात्मक सुरंग (two lane bi-directional tunnel) का निर्माण शुरू किया गया है.

उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर एसपी अर्पण यदुवंशी का कहना है, “बचाव अभियान जारी है, सभी एजेंसियां और तकनीकी विशेषज्ञ यहां पहुंच चुके हैं. 60 मीटर मलबे में से 20 मीटर से ज्यादा मलबा हटा दिया गया है. हमें उम्मीद है कि कल रात तक अंदर फंसे 40 लोगों को निकाल लिया जाएगा. उन्हें पाइप के माध्यम से ऑक्सीजन, भोजन और पानी सहित सभी बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं. फंसे हुए लोगों के परिवार के सदस्यों से भी संपर्क किया गया है.

उत्तरकाशी सुरंग हादसे पर राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा का कहना है, “…चूंकि वहां नरम चट्टान थी, इसलिए दबाव के कारण यह ढह गई। इसका उपचार बाद में किया जाएगा। फिलहाल हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी लोगों को सुरक्षित बचाना है.” .हमें उम्मीद है कि कल या परसों तक लोगों को सुरक्षित बचा लिया जाएगा…सुरंग के अंदर लोगों के कम से कम 5-6 दिनों तक जीवित रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन है. हम वॉकी-टॉकी के माध्यम से फंसे हुए लोगों से बात करने में सक्षम हैं.

Till now the Prime Minister has taken information about the situation from the Chief Minister twice. Union Home Minister and Railway Minister have also talked to CM Dhami. Central agencies and experts are present at the spot: CMO

