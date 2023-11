PM Modi Talk To Labours: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने उत्तराखंड की सिलक्यारा टनल से सकुशल बाहर निकाले गए मजदूरों से फोन पर बातचीत कर उनके स्वास्थ्य और कुशलक्षेम की जानकारी ली. पीएम मोदी ने इन मजदूरों से जाना कि उन्होंने 17 दिन टनल में कैसे गुजारे. न्यूज एजेंसी एएनआई (ANI) ने इसका वीडियो शेयर किया है.



पीएम मोदी ने बातचीत शुरू करने से पहले मजदूरों को बताया कि उनका फोन लाउडस्पीकर में रखा गया है ताकि उनके साथ बैठे लोग भी मजदूरों की बातें सुने और जानें की 17 दिनों का उनका मुश्किल सफर कैसा रहा. उन्होंने मजदूरों को बधाई दी और कहा कि इतने संकटों के बाद भी मजदूर सकुशल बाहर निकल आए हैं.

#WATCH | Prime Minister Narendra Modi’s telephonic conversation with the workers who were successfully rescued from Uttarakhand’s Silkyara tunnel after 17 days pic.twitter.com/G1q26t5Ke8

— ANI (@ANI) November 29, 2023