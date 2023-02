भूकंप प्रभावित तुर्की में कितने भारतीय फंसे? सरकार ने दी जानकारी; 11 हजार के पार पहुंचा जान गंवाने वालों का आंकड़ा

Turkey-Syria Earthquake: विनाशकारी भूकंप से प्रभावित तुर्की के दूर-दराज वाले इलाकों में 10 भारताीय फंसे हुए हैं, लेकिन वे सभी सुरक्षित हैं. वहीं, एक भारतीय नागरिक अभी लापता भी है. विदेश मंत्रालय (MEA) ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. विदेश मंत्रालय के सचिव (पश्चिम) संजय वर्मा ने बताया कि तुर्की में भारतीय अपेक्षाकृत सुरक्षित हैं. उन्होंने कहा कि सरकार तुर्की में लापता भारतीय के परिवार के सदस्यों के संपर्क में है. विदेश मंत्रालय ने बाताय कि तुर्की में करीब 3 हजार भारतीय हैं. भारत चार सैन्य परिवहन विमानों में तुर्की को राहत सामग्री भेज चुका है. तुर्की और सीरिया में आये इस विनाशकारी भूकंप में मृतकों की संख्या 11 हजार के पार पहुंच चुकी है.

We set up a control room in Turkey’s Adana. 10 Indians are stuck in remote parts of affected areas but they are safe. One Indian National who was on a business visit is missing. We’re in touch with his family &the company in Bengaluru which employs him: MEA Secy West Sanjay Verma pic.twitter.com/cGlsNl3UKk — ANI (@ANI) February 8, 2023