  • Hindi
  • India Hindi
  • Turkey Military Power Vs Iran Army Strength Middle East Turkey Ki Sena Kitni Takatwar Hai

ईरान के खिलाफ क्यों उतर गया तुर्किए? क्या इतनी खतरनाक है इसकी मिलिट्री पॉवर, जानें इससे कैसे बदल सकती है जंग की तस्वीर

ईरान और इजरायल के बीच जंग जारी है. ऐसे में इस जंग के बीच में तुर्किए भी कूद गया है. दरअसल, मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच तुर्किए ने ईरान के खिलाफ सख्त रुख दिखाया है. चलिए आपको बताते हैं.

Published date india.com Published: March 10, 2026 7:14 PM IST
email india.com By Tanuja Joshi email india.com twitter india.com
ईरान के खिलाफ क्यों उतर गया तुर्किए? क्या इतनी खतरनाक है इसकी मिलिट्री पॉवर, जानें इससे कैसे बदल सकती है जंग की तस्वीर

About the Author

Tanuja Joshi

Tanuja Joshi

हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.