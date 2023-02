VIDEO: भूकंप के मलबे में दबी 6 साल की बच्ची को NDRF ने बचाया, तुर्की-सीरिया में जान गंवाने वालों का आंकड़ा 19 हजार के पार

Turkey-Syria earthquake: भूकंप प्रभावित तुर्की में राहत एवं बचाव अभियान में शामिल भारत के राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF) के एक दल ने मलबे से छह साल की बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाला. इन सबके बीच तुर्की और सीरिया में भूकंप से जान गंवाने वालों का आंकड़ा 19 हजार के पार पहुंच गया है. NDRF ने बचाव अभियानों के लिए तुर्की में तीन दल भेजे हैं.

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बच्ची को सुरक्षित निकाले जाने का VIDEO शेयर करते हुए ट्वीट किया, ‘इस प्राकृतिक आपदा में तुर्की के साथ हैं. भारत का एनडीआरएफ जमीनी स्तर पर बचाव एवं राहत अभियान चला रहा है. भारतीय दल ने आज गंजियातेप के नूरादागी से छह साल की बच्ची को सफलतापूर्वक मलबे से बाहर निकाला.’