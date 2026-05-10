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CM Vijay Oath Taking Ceremony LIVE: तमिलनाडु में आज 10 बजे विजय लेंगे CM पद की शपथ, राहुल गांधी होंगे शामिल

Tamil Nadu CM Vijay Oath Taking Ceremony: तमिलगा वेट्री कझगम (TVK) के प्रमुख विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं. शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगा.

Published date india.com Published: May 10, 2026 6:25 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
( प्रतीकात्मक AI तस्वीर)
( प्रतीकात्मक AI तस्वीर)

TVK chief Vijay Oath Taking Ceremony LIVE: तमिलनाडु में आज तमिलगा वेट्री कज़गम (TVK) चीफ सी. जोसेफ़ विजय चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे. विजय ने 234 सदस्यों वाली विधानसभा में बहुमत का समर्थन साबित करने वाला पत्र राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को शनिवार शाम को ही सौंप दिया था. माना जा रहा है कि नई सरकार में गृह, पुलिस और लोक प्रशासन जैसे अहम विभाग विजय अपने पास ही रख सकते हैं.

तमिलनाडु में मंत्रिमंडल गठन के पहले चरण में विजय के साथ नौ और मंत्रियों के शपथ लेने की संभावना है. विजय ने कांग्रेस, CPI, CPI-M, Viduthalai Chiruthaigal Katchi (VCK) और Indian Union Muslim League (IUML) का समर्थन हासिल कर लिया है. अब इस गठबंधन के विधायकों की संख्या 120 तक पहुंच गई है. यह बहुमत के आंकड़े 118 से ज्यादा है.

बता दें कि तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर 23 अप्रैल को एक चरण में मतदान हुआ था. चुनाव में डीएमके, एआईएडीएमके, एनटीके और टीवीके के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला. वोटों की गिनती 4 मई को हुई थी, जिसमें टीवीके 108 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. इसके बाद सरकार गठन को लेकर तेज राजनीतिक गतिविधियां शुरू हो गईं और टीवीके ने कई दलों व निर्दलीय विधायकों से समर्थन जुटाने के लिए बातचीत शुरू की. सबसे पहले कांग्रेस ने विजय को समर्थन दिया, जिसके बाद भाकपा और माकपा ने भी टीवीके को समर्थन देने की घोषणा की थी. अब वीसीके और आईयूएमएल के समर्थन के बाद टीवीके के पास बहुमत का आंकड़ा हो गया है.

विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे राहुल गांधी

लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में सी. जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए 10 मई को चेन्नई पहुंचेंगे. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, राहुल गांधी सुबह करीब 8:40 बजे विमान से चेन्नई पहुंचेंगे. राहुल गांधी की यात्रा और इस हाई-प्रोफाइल राजनीतिक कार्यक्रम को देखते हुए शहर के प्रमुख स्थानों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

तमिलनाडु में नई सरकार के गठन और विजय के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़े हर LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…

Live Updates

  • May 10, 2026 6:28 AM IST
    TVK chief Vijay Oath Taking Ceremony LIVE: तमिलनाडु में कैबिनेट बनाने के पहले चरण में विजय के साथ नौ मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. समारोह से पहले मंत्रियों और विभागों की एक संभावित लिस्ट भी सामने आई है. वरिष्ठ नेता के.ए. सेंगोट्टैयन, एन. आनंद, सी.टी.आर. निर्मल कुमार,
    आधव अर्जुन, राज मोहन और वी.एन.एस. मुस्तफा मंत्री बन सकते हैं.

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Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

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