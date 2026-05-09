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कानूनी पचड़े में फंसे TVK चीफ विजय! फर्जी समर्थन पत्र बनाने का आरोप, क्या है तमिलनाडु की सियासत में नया बखेड़ा?
Tamil Nadu Vijay letter of support latest news: राज्यपाल राजेन्द्र विश्वानाथ अर्लेकर ने TVK चीफ विजय को शपथ ग्रहण का न्यौता दिया. वहीं, शपथ ग्रहण समारोह से पहले AMMK प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने विजय पर हॉर्स ट्रेडिंग और फेक समर्थन पत्र दिखाने का आरोप लगाया है. इसकी शिकायत उन्होंने राज्यपाल से भी की.
TVK Vijay TTV Dhinakaran support letter controversy: तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए चार दिन बीत चुके हैं. रिजल्ट से नए सरकार के गठन में कई अड़चने दिख रही है. भले ही थलपति विजय की पार्टी TVK ने 108 सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में अपनी धाक तो जमा ली है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े 118 को पार करने में उन्हें कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. इसी बीच राज्यपाल राजेन्द्र विश्वनाथ अर्लेकर ने राज्य के सबसे बड़ी बहुमत वाली पार्टी TVK को सरकार बनाने का न्यौता दिया है. ऐसे में TVK चीफ विजय के शपथ समारोह से पहले राज्य में कई राजनैतिक उठापटक देखने को मिल रहा है.
विजय पर फेक समर्थन पत्र का आरोप?
तमिलनाडु की राजनीति में थलपति विजय ने 108 सीटें जीतकर नई पटकथा लिख दी है, और सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने की कोशिशें जारी हैं. विजय लगातार राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन सस्पेंस कम होने का नाम नहीं ले रहा. ये सस्पेंस और भी बढ़ गया, जब AMMK प्रमुख टीटीवी दिनाकरन ने विजय की पार्टी पर जालसाजी का संगीन आरोप लगाया. दिनाकरन का दावा है कि TVK ने उनके इकलौते विधायक एस. कामराज का फर्जी समर्थन पत्र राज्यपाल को सौंपा है.
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दिनाकरन ने अपने विधायक कामराज के लापता होने की शिकायत राज्यपाल से की. वहीं, आधी रात के बाद दिनाकरन खुद विधायक कामराज को लेकर राजभवन पहुंचे. अब दिनाकरन का दावा है कि राज्यपाल को दिया गया उनका एआईएडीएमके के समर्थन वाला पत्र ही एकमात्र वैध दस्तावेज है, जबकि टीवीके के दावे पूरी तरह खोखले हैं. वहीं, इस समर्थन पत्र को एक सोची-समझी साजिश बताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराने का दावा किया.
TVK का पलटवार
आज तक की एक रिपोर्ट के मुताबिक, दिनाकरन के आरोपों के जवाब में विजय की पार्टी TVK ने आक्रामक रुख अपनाते हुए एक वीडियो जारी किया है. इस वीडियो में AMMK विधायक एस. कामराज खुद विजय को समर्थन देने की बात कह रहे हैं और बता रहे हैं कि यह फैसला दिनाकरन की सहमति से ही लिया गया था. TVK का कहना है कि उन्हें किसी से सौदेबाजी या हॉर्स ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है.
VCK की प्रतिक्रिया
इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK) के प्रमुख थोल थिरुमावलवन ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि उनकी पार्टी समर्थन के मुद्दे पर वामपंथी दलों (Left parties) के फैसले का पालन करेगी. हालांकि, शुक्रवार देर रात तक लेफ्ट पार्टियों ने राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर को औपचारिक समर्थन पत्र नहीं सौंपा था. जाते-जाते बता दें कि आज, शनिवार की सुबह, विजय का शपथ समारोह होना है.
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