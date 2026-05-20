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Twisha Sharma Case में बड़ा खुलासा! 7 दिन तक -4°C में रखा गया शव, जबकि जरूरत थी -80°C की, जांच पर उठे सवाल
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा के शव को भोपाल AIIMS में सात दिन तक माइनस 4 डिग्री तापमान पर रखा गया, जबकि एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे समय के लिए इससे काफी कम तापमान जरूरी होता है. अब जांच पर सवाल उठने लगे हैं.
Twisha Sharma Case: भोपाल के ट्विशा शर्मा मामले में अब शव संरक्षण को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं. कोर्ट में सामने आई जानकारी के मुताबिक, ट्विशा का शव पिछले सात दिनों से AIIMS भोपाल की मॉर्चुरी में माइनस 4 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखा गया था, जबकि लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए माइनस 80 डिग्री सेल्सियस जैसी अल्ट्रा-लो तापमान सुविधा की जरूरत बताई गई है.
33 साल की ट्विशा शर्मा का शव 13 मई को पोस्टमॉर्टम के बाद से AIIMS भोपाल की मॉर्चुरी में रखा गया है. ट्विशा के परिवार ने जांच और दूसरे पोस्टमॉर्टम की मांग को लेकर शव को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया था, लेकिन कोर्ट में ये जानकारी सामने आई कि भोपाल में ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जहां शव को अत्यधिक कम तापमान पर लंबे समय तक संरक्षित रखा जा सके.
कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि मध्यप्रदेश और अन्य बड़े शहरों में उपलब्ध अल्ट्रा-लो टेम्परेचर सुविधाओं की जानकारी जल्द पेश की जाए. कोर्ट ने ये भी कहा कि AIIMS भोपाल समेत पूरे शहर में फिलहाल ऐसी व्यवस्था मौजूद नहीं है जो शव को आदर्श तापमान पर सुरक्षित रख सके.
ट्विशा के परिवार से पुलिस की अपील
इस बीच पुलिस ने ट्विशा के परिवार से शव अपने कब्जे में लेने की अपील भी की है. पुलिस का कहना है कि लंबे समय तक सामान्य मॉर्चुरी तापमान में शव रखने से उसके खराब होने की आशंका बढ़ सकती है. अधिकारियों ने परिवार को चेतावनी दी कि यदि जल्द फैसला नहीं लिया गया तो शव में सड़न शुरू हो सकती है.
ट्विशा शर्मा 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में मृत पाई गई थीं. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसे आत्महत्या का मामला बताया. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में मौत की वजह ‘एंटी-मॉर्टम हैंगिंग से हुई दम घुटने’ को माना गया है. रिपोर्ट में गले पर दो समानांतर निशान मिलने का भी जिक्र है, जिससे परिवार के शक और बढ़ गए हैं.
ट्विशा के परिवार ने जांच में लापरवाही और सबूतों को सही तरीके से सुरक्षित नहीं रखने के आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि कथित तौर पर फांसी में इस्तेमाल सामग्री को पोस्टमॉर्टम के दौरान सही ढंग से पेश नहीं किया गया. इसी आधार पर उन्होंने AIIMS दिल्ली में दूसरा पोस्टमॉर्टम कराने की मांग की थी, जिसे कोर्ट ने फिलहाल खारिज कर दिया.
मामले में ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और दहेज मृत्यु से जुड़े आरोपों में FIR दर्ज की गई है. हालांकि, परिवार की ओर से लगाए गए आरोपों को सास ने खारिज किया है. फिलहाल इस मामले की जांच विशेष जांच दल यानी SIT कर रही है. जांच एजेंसियां दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और सबूत मिटाने जैसे आरोपों की भी पड़ताल कर रही हैं. वहीं, शव संरक्षण से जुड़ा मुद्दा अब इस केस में नया विवाद बनता जा रहा है.
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