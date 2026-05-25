By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा कदम, निष्पक्ष जांच के लिए CBI को सौंपी गई पूरी जांच
Twisha Sharma Case Latest Update: ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए CBI जांच के आदेश दिए हैं. जानिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चला और इस केस के सभी अपडेट इस खबर में.
ट्विशा शर्मा की मौत का मामला इस समय देशभर में चर्चा का विषय बना हुआ है. सोमवार यानी आज (25 मई, 2026) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई की. अदालत ने खुद इस केस का संज्ञान लिया, क्योंकि लगातार यह सवाल उठ रहे थे कि जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रही. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मृतका के पति समर्थ सिंह पेशे से वकील हैं और उनकी मां गिरिबाला सिंह जिला जज रह चुकी हैं, इसलिए लोगों के मन में जांच को लेकर संदेह पैदा हो रहा था. कोर्ट ने यह भी साफ किया कि अब मामले की जांच सीबीआई करेगी.
CBI जांच से ट्विशा के परिवार को न्याय की उम्मीद
सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट पहले ही ट्विशा के दूसरे पोस्टमार्टम का आदेश दे चुका है. इसके बाद, दिल्ली AIIMS के चार वरिष्ठ डॉक्टरों की टीम भोपाल पहुंची और दोबारा पोस्टमार्टम किया गया. एक दिन पहले यानी रविवार (24 मई) को पोस्टमार्टम के बाद ट्विशा का अंतिम संस्कार कर दिया गया. ट्विशा के परिवार की ओर से पेश वकील अनुराग श्रीवास्तव ने कहा कि परिवार सुप्रीम कोर्ट के रुख से संतुष्ट है. उनका कहना है कि परिवार की सबसे बड़ी मांग निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच थी, जिसके लिए सीबीआई जांच जरूरी थी. मध्य प्रदेश सरकार ने भी इस मामले को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश कर दी है.
ये भी पढ़ें: रेगिस्तान को फाड़कर निकला ‘गैस का बड़ा खजाना’, खोज से दुनियाभर में बढ़ गई हलचल
पुलिस हिरासत में ट्विशा का पति, सास पर लगे आरोप
मालूम हो कि ट्विशा शर्मा की मौत 12 मई को भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में हुई थी. परिवार का आरोप है कि उन्हें दहेज के लिए लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था और उनकी हत्या की गई, वहीं ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है. पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है. समर्थ सिंह ने शुक्रवार को जबलपुर में सरेंडर किया था, जिसके बाद उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया गया. दूसरी ओर, मध्य प्रदेश पुलिस ने गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए हाई कोर्ट का रुख किया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 27 मई को होगी.
सबूतों से छेड़छाड़ के उठ रहे सवाल
ट्विशा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह दम घुटना बताई गई है, लेकिन रिपोर्ट में शरीर पर कई चोटों का भी जिक्र है. रिपोर्ट के अनुसार, हाथों और कलाई पर नीले और लाल निशान मिले थे, जो मौत से पहले लगी चोटें थीं. परिवार का आरोप है कि सबूतों से छेड़छाड़ की गई और शुरुआती जांच में कई लापरवाहियां हुईं. सबसे बड़ा सवाल यह है कि कथित आत्महत्या में इस्तेमाल की गई सामग्री पोस्टमार्टम टीम तक पहुंची ही नहीं. भोपाल पुलिस कमिश्नर संजय कुमार ने भी माना कि यह बड़ी चूक थी और इसकी अलग से जांच कराई जाएगी. हालांकि, पुलिस अब भी इसे आत्महत्या का मामला बता रही है और कह रही है कि अब तक हत्या के सबूत नहीं मिले हैं.
ये भी पढ़ें: मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा के घर के बाहर फायरिंग, पूरी फैमिली थी अंदर, पुलिस ने क्या बताया?
सुप्रीम कोर्ट ने की अपील, महिला आयोग रख रही नजर
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान परिवार, आरोपियों और मीडिया सभी से संयम बरतने की अपील की. अदालत ने कहा कि लोग मीडिया में बयान देने के बजाय जांच एजेंसी के सामने अपनी बात रखें, ताकि जांच प्रभावित न हो. कोर्ट ने मीडिया से भी संभावित गवाहों और आरोपियों के बयान दिखाने से बचने को कहा. वहीं राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का स्वतः संज्ञान लिया है और मध्य प्रदेश सरकार से सात दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. इस बीच, परिवार द्वारा साझा किए गए चैट्स में त्विषा ने कथित तौर पर पति और ससुराल वालों द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही थी, हालांकि ससुराल पक्ष ने इन आरोपों से इनकार किया है. अब पूरे देश की नजर सीबीआई जांच पर टिकी हुई है.
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें