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Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा केस में CBI ने पति समर्थ और सास गिरिबाला से 5 दिन में पूछे 72 सवाल, 14 दिन तक बढ़ गई कस्टडी

12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 2, 2026, 10:32 PM IST
Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा केस में CBI ने पति समर्थ और सास गिरिबाला से 5 दिन में पूछे 72 सवाल, 14 दिन तक बढ़ गई कस्टडी
ट्विशा शर्मा केस में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह 18 जून तक CBI की कस्टडी में रहेंगे (PTI)

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की ट्विशा शर्मा की मौत मामले की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. मंगलवार को ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह की रिमांड पूरी हो गई थी. इसके बाद CBI ने दोनों को कोर्ट में पेश किया. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की CBI कस्टडी में भेज दिया है.

इससे पहले समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह से CBI ने लगातार 5 दिन पूछताछ ती थी. इस दौरान क्राइम सीन रिक्रिएट भी किया गया. कागजी कारवाई और री क्रिएशन के समय को हटा दे, तो 72 घंटे सवाल जवाब हुआ है. इतने समय में कुल 72 सवाल पूछे गए हैं. न्यूज एजेंसी ANI ने अपनी रिपोर्ट में सभी 72 सवालों की लिस्ट जारी की है.

और पढ़ें: ट्विशा डेथ केस: सास गिरिबाला ने कैसे खोली फंदे की गांठ, क्या कर रहा था पति समर्थ? CBI ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन

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आइए जानते हैं ट्विशा शर्मा केस में CBI की टीम ने आरोपी पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह से कौन-कौन से सवाल किए.

CBI ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला से पूछे ये सवाल:-

  1. ट्विशा से पहली मुलाकात कब हुई थी?
  2. किस डेटिंग ऐप के जरिए मुलाकात हुई थी?
  3. क्या ऐप पर मुलाकात के बाद आप दोनों डेट पर गए थे?
  4. आप दोनों कितने समय तक डेट करते रहे?
  5. डेटिंग का रिश्ता प्यार में कब बदला?
  6. शादी का फैसला कब और कैसे लिया गया?
  7. क्या डेटिंग ऐप पर मुलाकात के बाद आप दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने थे?
  8. क्या दोनों परिवार शादी के लिए आसानी से राजी हो गए थे या किसी तरह की दिक्कत आई थी?
  9. दोनों की जाति अलग थी, तो अंतरजातीय विवाह को लेकर किस परिवार को ज्यादा आपत्ति थी?
  10. शादी में दोनों परिवारों ने कितना खर्च किया था?
  11. शादी, बारात और रिसेप्शन में कौन-कौन प्रभावशाली और रसूखदार लोग शामिल हुए थे?
  12. क्या शादी के दौरान दहेज की कोई मांग की गई थी?
  13. गिरिबाला ने शादी के समय 2 लाख रुपये क्यों मांगे थे?
  14. हनीमून पर आप लोग कहां गए थे?
  15. शादी के बाद पहली बार ट्विशा से विवाद कब और किस बात पर हुआ था?
  16. पांच महीने की शादी के दौरान ट्विशा कितनी बार अकेले भोपाल से बाहर गई और कहां-कहां गई?
  17. ट्विशा के खाते में आपने और गिरिबाला ने 7 लाख रुपये क्यों जमा किए थे?
  18. इतनी बड़ी रकम की जरूरत के लिए ट्विशा ने क्या कारण बताया था?
  19. क्या कभी ट्विशा के साथ मारपीट की गई थी?
  20. ट्विशा के प्रेग्नेंट  होने की जानकारी आपको कब मिली?
  21. चैट में ट्विशा ने लिखा है कि आप पूछते थे “यह बच्चा किसका है”, क्या आपको उसके कैरेक्टर पर शक  था?
  22. क्या ट्विशा पर अबॉर्शन कराने का दबाव बनाया गया था?
  23. आपको कैसे पता चला कि ट्विशा नशा करती थी?
  24. अगर आपके मुताबिक ट्विशा स्प्लिट पर्सनैलिटी और मूड स्विंग डिसऑर्डर से पीड़ित थी, तो इसका अहसास आपको कब हुआ?
  25. अगर वह इन बीमारियों से ग्रसित थी, तो उसका इलाज किन डॉक्टरों के पास चला और कब से चल रहा था?
  26. अगर अबॉर्शन के बाद वह मानसिक रूप से परेशान थी, तो आपने उसका मनोबल बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए?
  27. क्या आप और गिरिबाला ट्विशा के शेयर अपने नाम ट्रांसफर कराना चाहते थे?
  28. 12 मई को सुबह से रात तक क्या-क्या घटनाक्रम हुआ?
  29. जब रात 9:45 बजे तक आप दोनों साथ थे, वह पार्लर गई, आपने वॉक की, टीवी देखा, तो 9:45 बजे के बाद ऐसा क्या हुआ कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया?
  30. घटना की जानकारी आपको सबसे पहले कितने बजे मिली?
  31. जब ट्विशा टेरेस पर जा रही थी, तब आप कहां थे?
  32. नवविवाहित होने के बावजूद आप दोनों अलग-अलग कमरों में क्यों सोते थे?
  33. ट्विशा की मां ने जब गिरिबाला को फोन कर बताया कि वह रो रही है, तो आप दोनों उसके पास कितनी देर बाद पहुंचे?
  34. ट्विशा की मां के अनुसार रात 10:05 बजे उन्होंने गिरिबाला को फोन किया था। इसके बाद लगभग 20 मिनट तक परिवार के फोन क्यों नहीं उठाए गए?
  35. फांसी के फंदे से शव को किसने उतारा और इसमें किस-किस ने मदद की?
  36. तत्काल पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी गई?
  37. घटनास्थल के सबसे नजदीकी अस्पताल में क्यों नहीं ले जाया गया?
  38. आसपास के अस्पतालों को छोड़कर सीधे एम्स क्यों ले जाया गया?
  39. एम्स पहुंचने के बाद वहां कौन-कौन लोग आए थे?
  40. पुलिस को सूचना देने में देरी क्यों हुई?
  41. घटना के बाद समर्थ फरार क्यों हुआ?
  42. मौत से पहले शरीर पर चोट के निशान कैसे आए?
  43. फरारी के दौरान समर्थ कहां-कहां रुका?
  44. अगर आप निर्दोष थे, तो पत्नी के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए अदालत की शरण क्यों नहीं ली?
  45. क्या यह सही है कि ट्विशा के परिवार वाले उसे लगातार आर्थिक मदद भेज रहे थे?
  46. क्या आपको शक था कि ट्विशा के किसी और व्यक्ति से भी संबंध थे?
  47. अगर शक था, तो इस बारे में ट्विशा ने आपको क्या जवाब दिया था?
  48. वायरल ऑडियो को लेकर आपका क्या कहना है?
  49. सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग बैकडेट या असंगत क्यों दिखाई दे रही थी?
  50. ट्विशा ने आखिरी बार आपसे क्या बात की थी?
  51. क्या ट्विशा ने कभी किसी को अपनी जान को खतरा होने की बात बताई थी?
  52. घटना से पहले आखिरी 48 घंटे में घर का माहौल कैसा था?
  53. क्या घटना वाले दिन किसी बात को लेकर बहस या विवाद हुआ था?
  54. ट्विशा का मोबाइल फोन सबसे पहले किसके कब्जे में आया?
  55. घटना के बाद मोबाइल, लैपटॉप और अन्य डिजिटल डिवाइस किसने संभाले?
  56. क्या किसी चैट, कॉल रिकॉर्ड या डिजिटल डेटा को डिलीट किया गया था?
  57. घटना के बाद घर की साफ-सफाई या किसी सामान को हटाने का काम किया गया था?
  58. सीसीटीवी सिस्टम का एक्सेस किन-किन लोगों के पास था?
  59. सीसीटीवी फुटेज सबसे पहले किसने निकाली और किसे उपलब्ध कराई?
  60. क्या घटना के समय घर में मौजूद सभी लोगों के बयान एक-दूसरे से मेल खाते हैं?
  61. अबॉर्शन का फैसला किसकी सहमति से लिया गया था?
  62. क्या अबॉर्शन के बाद ट्विशा की काउंसलिंग कराई गई थी?
  63. क्या ट्विशा ने कभी घरेलू प्रताड़ना की शिकायत की थी?
  64. घटना से पहले ट्विशा ने किन-किन लोगों से फोन पर बात की थी?
  65. क्या किसी ने ट्विशा को घटना से पहले रोते या परेशान देखा था?
  66. क्या परिवार में संपत्ति, निवेश या शेयर को लेकर कोई विवाद था?
  67. क्या ट्विशा ने किसी दोस्त या रिश्तेदार को अपनी परेशानी के बारे में बताया था?
  68. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दर्ज सभी चोटों की स्पष्ट व्याख्या क्या है?
  69. घटनास्थल की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी किसने कराई थी?
  70. क्या पुलिस को बुलाने से पहले किसी वकील, रिश्तेदार या प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क किया गया था?
  71. घटना के बाद समर्थ और गिरिबाला के बीच क्या बातचीत हुई थी?
  72. अगर यह आत्महत्या थी, तो उससे पहले के घटनाक्रम और परिस्थितियों की तार्किक व्याख्या क्या है?

CBI को समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह का जवाब

  • CBI की पूछताछ में समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह ने ट्विशा से जुड़े कई सवालों के जवाब दिए. गिरिबाला सिंह ने बताया कि वह शादी से पहले ही ट्विशा से मिली थीं.
  • समर्थ ने उन्हें बताया था कि वह ट्विशा से शादी करना चाहता है. उन्होंने कहा कि ट्विशा ब्राह्मण परिवार से थी और उनके परिवार ने कभी जातिगत भेदभाव नहीं किया, बल्कि उन्हें खुशी थी कि एक ब्राह्मण लड़की उनके घर की बहू बनकर आ रही है.

कब हुई थी ट्विशा शर्मा की मौत
12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. 24 मई को भोपाल AIIMS में दिल्ली AIIMS की टीम ने ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया था. इसी दिन शाम को भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया था.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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