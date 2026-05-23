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CJI सूर्यकांत करेंगे ट्विशा शर्मा केस की सुनवाई, जानिए अब तक जांच में क्या-क्या पता चला
Twisha Sharma Death Case: ट्विशा शर्मा केस में बड़ा मोड़ आया है. आरोपी पति समर्थ सिंह पुलिस रिमांड पर है और उधर सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई तय की है.
ट्विशा शर्मा का डेथ केस अब देशभर में चर्चा का विषय बन चुका है. यह मामला भोपाल के कटारा हिल्स इलाके से जुड़ा है, जहां ट्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी. पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे सुसाइड बताया था, लेकिन परिवार ने दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. मामले में आरोपी पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और फिलहाल वह 7 दिन की पुलिस रिमांड पर है. पुलिस उससे लगातार पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि कई अहम राज सामने आ सकते हैं.
दूसरी तरफ ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह, जो पूर्व जज रह चुकी हैं अग्रिम जमानत पर बाहर हैं. परिवार का आरोप है कि उन्होंने अपने रसूख का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित करने की कोशिश की. इसी बीच, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. अदालत सोमवार यानी 25 मई, 2026 को सुनवाई करेगी. इसके अलावा CBI जांच की सिफारिश भी की जा चुकी है. चलिए खबर में आपको बताते हैं इस मामले में अब तक जांच में क्या-क्या सामने आया है?
Twisha Sharma केस में क्या-क्या हुआ?
- आरोपी पति समर्थ सिंह को गिरफ्तार कर 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है. पुलिस उससे कई अहम सवालों पर पूछताछ कर रही है.
- मामले की गंभीरता को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने खुद संज्ञान लिया है. सोमवार (25 मई, 2026) को इस पर सुनवाई होगी.
- ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर जांच प्रभावित करने के आरोप हैं, लेकिन फिलहाल उन्हें कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी है.
- मौत से पहले ट्विशा ब्यूटी पार्लर में सामान्य और रिलैक्स दिखीं. इससे सुसाइड थ्योरी पर सवाल खड़े हो गए हैं.
- पार्लर संचालक का दावा है कि गिरिबाला सिंह CCTV फुटेज लेने पहुंची थीं, जबकि पुलिस अभी वहां नहीं पहुंची थी.
- ट्विशा का शव घर की खुली छत पर मिला था. परिवार पूछ रहा है कि घर में लोग मौजूद होने के बावजूद किसी ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की.
- ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा का आरोप है कि मौत के बाद कई रसूखदार लोगों को फोन किए गए.
- दिल्ली AIIMS की विशेष टीम अब ट्विशा का दोबारा पोस्टमार्टम करेगी.
- परिजनों ने दहेज प्रताड़ना, मानसिक उत्पीड़न और जबरन गर्भपात जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.
- CBI जांच की सिफारिश, सुप्रीम कोर्ट की एंट्री और नए खुलासों के बाद यह मामला देशभर में चर्चा का विषय बन गया है.
ट्विशा के घर वाले कर रहे निष्पक्ष जांच की मांग
बता दें भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हो गई थी. ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया, जबकि ट्विशा के परिवार ने शुरू से ही इसे हत्या का मामला बताया है. परिजनों का आरोप है कि शादी के बाद से ट्विशा को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ ठीक व्यवहार नहीं किया जाता था. घटना के बाद भोपाल AIIMS में पोस्टमार्टम कराया गया, लेकिन परिवार ने उसकी रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए दोबारा पोस्टमार्टम की मांग कर दी. न्याय की मांग को लेकर परिजनों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन भी किया और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई.
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