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'तलाकशुदा बेटी मरी हुई बेटी से बेहतर...', एमपी सरकार के बयान से गरमाया ट्विशा शर्मा केस, CBI जांच को SC की हरी झंडी
ट्विशा शर्मा मौत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष जांच के लिए CBI को शामिल करने का समर्थन किया. मध्य प्रदेश सरकार ने बयान जारी कर कहा, 'मृत बेटी से बेहतर है तलाकशुदा बेटी '. इस मामले में लड़की के परिवार ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया है.
MP Government on Twisha Sharma Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में सामने आए ट्विशा शर्मा मौत मामले ने पूरे देश में बहस छेड़ दी है. 33 साल की पूर्व मॉडल और एक्ट्रेस ट्विशा शर्मा अपने ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में मृत पाई गई थीं. परिवार ने इसे दहेज प्रताड़ना और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला बताया है, जबकि ससुराल पक्ष ने आरोपों से इनकार करते हुए कहा है कि ट्विशा नशे की समस्या से जूझ रही थीं.
मामले की गंभीरता को देखते हुए ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए. कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब किसी मामले में प्रभाव और दबाव की आशंका उठती है, तो एक स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराना ही उचित होता है. इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के उस कदम का समर्थन किया जिसमें केस को सीबीआई को सौंपने की सिफारिश की गई थी.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राज्य पुलिस या एजेंसियों की कार्यशैली पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन मामले को लेकर जिस तरह की सार्वजनिक बहस और संस्थागत पक्षपात के आरोप सामने आ रहे हैं. उन्हें देखते हुए स्वतंत्र जांच जरूरी है. कोर्ट ने मीडिया से भी अपील की कि वे संवेदनशील मामलों पर ऐसी टिप्पणियां न करें जिससे जांच प्रभावित हो.
‘तलाकशुदा बेटी मृत बेटी से बेहतर’
इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बयान ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं. मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल ने भावनात्मक टिप्पणी करते हुए कहा कि एक तलाकशुदा बेटी मृत बेटी से बेहतर होती है. इस बयान ने राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर तीखी प्रतिक्रियाएं पैदा कर दीं और सोशल मीडिया पर यह चर्चा का बड़ा विषय बन गया.
ट्विशा के परिवार का आरोप
इस केस में ट्विशा के पति, जो एक वकील हैं और उनकी सास, जो एक पूर्व जिला न्यायाधीश रह चुकी हैं, पर भी सवाल उठे हैं. परिवार का आरोप है कि प्रभावशाली पृष्ठभूमि के कारण शुरुआती जांच प्रभावित हो सकती है. इसी वजह से निष्पक्ष जांच की मांग और तेज हो गई. ट्विशा के परिवार ने ये भी आरोप लगाया कि शुरुआती पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण पहलुओं को नजरअंदाज किया गया. उन्होंने दूसरी राय के लिए AIIMS जैसे संस्थान में विस्तृत फॉरेंसिक जांच की मांग की है, ताकि चोटों और मृत्यु के कारणों को लेकर स्पष्टता मिल सके.
घटना के बाद भोपाल में विरोध प्रदर्शन भी हुए और मामला राजनीतिक रूप से संवेदनशील बन गया. अंततः राज्य सरकार ने परिवार को भरोसा दिलाया कि केस को सीबीआई को सौंपने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जांच एजेंसी को बिना किसी दबाव के काम करना चाहिए और सभी पक्षों को कानून की प्रक्रिया का पालन करना होगा. कोर्ट ने ये दोहराया कि न्याय प्रणाली का उद्देश्य केवल सच्चाई तक पहुंचना है, न कि किसी भी तरह की धारणा या अफवाह को बढ़ावा देना.
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