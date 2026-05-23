Hindi India Hindi

Twisha Sharma Case Update Approval Granted For Second Post Mortem Hearing In Fast Track Court Demand For Swift Action By The Cbi

Twisha Sharma Case Update: दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी, फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई और सीबीआई की जल्द कार्रवाई की मांग

पुलिस ने अपने कर्तव्य में कोई ढिलाई नहीं की है. पुलिस ने पहले दिन से ही पआरोपी के गिरफ्तारी के भी संपूर्ण प्रयास किए गए. कोई भी आरोपी पुलिस से बचने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यादा दिन बच नहीं पाता.

पढ़िए इस केस के अपडेट

Twisha Sharma Case Update: ट्विशा शर्मा की मौत का मामला सुर्खियों में बना हुआ है. ट्विशा के परिजनों ने आरोपियों और उनके समर्थकों पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर समर्थ को बचाने की कोशिश चल रही है. ट्विशा के जीजा सौरभ शर्मा ने न्यूज एजेंसी से बातचीत में कहा कि जबलपुर में जो हंगामा हुआ, वह पिछले कई दिनों से बन रहे माहौल का नतीजा था. समर्थ, उसकी मां और उसके समर्थक किसी भी कीमत पर उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं. वह खुद जबलपुर में मौजूद थे और उन्होंने देखा कि कोर्ट परिसर में किसी को भी समर्थ से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही थी. उन्होंने दावा किया कि कमरा बंद था और समर्थ आराम से वहां बैठा हुआ था जबकि पुलिसकर्मियों की मौजूदगी भी पर्याप्त नहीं थी.

सौरभ शर्मा ने सवाल उठाया कि जिस व्यक्ति पर इनाम घोषित हो, वह पुलिस से बचकर कोर्ट तक कैसे पहुंच गया. समर्थ को थाने में सरेंडर करना चाहिए था, लेकिन उसका सीधे कोर्ट पहुंचना कई सवाल खड़े करता है.

दोबारा पोस्टमार्टम, सीबीआई कार्रवाई की मांग

ट्विशा के चचेरे भाई आशीष शर्मा ने कहा कि पूरे मामले में कार्रवाई काफी देरी से हुई. उन्होंने कहा कि हाल ही में न्यायपालिका ने कुछ महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और दोबारा पोस्टमार्टम की मंजूरी भी मिल चुकी है. आशीष शर्मा ने उम्मीद जताई कि इस मामले में सीबीआई जल्द कार्रवाई शुरू करेगी. उन्होंने कहा कि कोर्ट में आरोपी घंटों तक आराम से बैठा रहा और वहां पत्रकारों के साथ भी मारपीट की गई, जिससे दबाव का माहौल बनाने की कोशिश दिखाई दी.

आपराधिक परिवार का समर्थन करने वाले लोग माफिया प्रवृत्ति के

ट्विशा के चाचा ओकेश शर्मा ने आरोप लगाया कि कोर्ट में जो हुआ वह सिर्फ हंगामा नहीं, बल्कि शक्ति प्रदर्शन था. आरोपियों के समर्थकों ने उनके वकील को भी धमकी दी. उन्होंने आरोप लगाया कि यह एक आपराधिक परिवार है और उसका समर्थन करने वाले लोग भी माफिया प्रवृत्ति के हैं.

ट्विशा की बहन स्वाति शर्मा ने मांग की कि सीबीआई जांच जल्द पूरी की जाए और मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में चलाया जाए. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अक्सर सालों लग जाते हैं, इसलिए आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और त्वरित सुनवाई जरूरी है, ताकि पीड़ित परिवार को जल्द न्याय मिल सके.

समर्थ सिंह को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेगी पुलिस

ट्विशा शर्मा के आरोपी पति समर्थ सिंह की गिरफ्तारी पर अतिरिक्त डीसीपी अनिल शर्मा ने बताया कि भोपाल पुलिस टीम ने जबलपुर पुलिस की भी मदद ली थी, जिसके बाद समर्थ सिंह को गिरफ्तार किया गया. निष्पक्ष तरीके से पुलिस ने कर्तव्य का निर्वहन किया है.

Add India.com as a Preferred Source

पति समर्थ सिंह का वकालत लाइसेंस सस्पेंड

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ट्विशा शर्मा के पति और आरोपी वकील समर्थ सिंह का वकालत करने का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. अब समर्थ सिंह फिलहाल किसी भी अदालत में वकालतनामा दाखिल नहीं कर सकेंगे और न ही किसी कोर्ट, ट्रिब्यूनल या कानूनी मंच पर प्रैक्टिस कर पाएंगे.