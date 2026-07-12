Twisha Murder Case: ट्विशा शर्मा केस में जिम बेल्ट ने खोले मौत के सबसे बड़े राज? AIIMS रिपोर्ट ने जांच को दिया नया मोड़

ट्विशा शर्मा मौत मामले में AIIMS की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने जांच को नई दिशा दी है. रिपोर्ट के अनुसार, जिम बेल्ट पर मिले स्किन के निशान गर्दन की चोटों से मेल खाते हैं. हालांकि, इससे मौत के कारण पर अंतिम निष्कर्ष अभी नहीं निकला है.

Written by: Tanuja Joshi
Published: July 12, 2026, 1:44 PM IST
Twisha Murder Case: ट्विशा शर्मा केस में जिम बेल्ट ने खोले मौत के सबसे बड़े राज? AIIMS रिपोर्ट ने जांच को दिया नया मोड़

Twisha Sharma Case: अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच में अब एक नया और महत्वपूर्ण मोड़ सामने आया है. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), नई दिल्ली की फॉरेंसिक रिपोर्ट ने उस जिमनास्टिक बेल्ट को जांच का अहम हिस्सा बताया है, जिसे कथित तौर पर घटना के दौरान इस्तेमाल किया गया था. ये रिपोर्ट केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी गई है और इससे मामले की जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

सूत्रों के मुताबिक, बेल्ट पर मिले त्वचा के ऊतक (स्किन टिश्यू) और ट्विशा शर्मा की गर्दन पर पाए गए चोट के निशानों के बीच समानता के संकेत मिले हैं. हालांकि, रिपोर्ट ये नहीं बताती कि मौत आत्महत्या थी, किसी दबाव का परिणाम थी या फिर हत्या. लेकिन ये जरूर साफ करने की कोशिश करती है कि घटना में इस्तेमाल की गई वस्तु कौन-सी थी.

और पढ़ें: ट्विशा शर्मा केस: प्रेग्नेंसी, अबॉर्शन और मौत... CBI को मिली दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रिकवर किया जा रहा डिलीट डेटा

इस मामले की शुरुआत तब हुई जब मई में भोपाल स्थित ससुराल में ट्विशा शर्मा मृत पाई गई थीं. शुरुआती जांच में इसे फांसी लगाकर आत्महत्या का मामला माना गया था, लेकिन उनके परिवार ने इस पर गंभीर सवाल उठाए. परिवार का आरोप था कि शादी के कुछ ही महीनों में ट्विशा को प्रताड़ित किया जा रहा था और दहेज को लेकर भी दबाव बनाया जा रहा था.

जिम बेल्ट को लेकर खुलासा

जांच के दौरान सबसे बड़ा विवाद उस जिम बेल्ट को लेकर हुआ, जिसे कथित तौर पर फांसी लगाने के लिए इस्तेमाल किया गया था. परिवार का कहना था कि पहली पोस्टमार्टम जांच के समय ये बेल्ट डॉक्टरों को उपलब्ध नहीं कराई गई, जिससे शुरुआती वैज्ञानिक परीक्षण प्रभावित हुआ. बाद में पुलिस ने स्वीकार किया कि बेल्ट जब्त कर ली गई थी, लेकिन समय पर अस्पताल नहीं पहुंच सकी.

अब AIIMS की विस्तृत फॉरेंसिक जांच में इसी बेल्ट और चोटों के बीच संभावित संबंध मिलने की बात सामने आई है. इससे जांच एजेंसियों को घटना के अंतिम क्षणों की परिस्थितियों को समझने में मदद मिल सकती है. हालांकि, अंतिम निष्कर्ष CBI की आगे की जांच और अन्य फॉरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर ही निकलेगा.

इस मामले में ट्विशा के पति और उनकी सास के खिलाफ पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है. सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद जांच CBI को सौंप दी गई थी. फिलहाल दोनों न्यायिक हिरासत में हैं और एजेंसी मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है. फॉरेंसिक रिपोर्ट किसी भी आपराधिक मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन अकेले उसी के आधार पर अपराध की प्रकृति तय नहीं की जा सकती. अब सभी की नजर CBI की अंतिम जांच रिपोर्ट पर टिकी है, जो इस बहुचर्चित मामले की असली तस्वीर सामने ला सकती है.

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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