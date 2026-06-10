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ट्विशा शर्मा केस: प्रेग्नेंसी, अबॉर्शन और मौत... CBI को मिली दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रिकवर किया जा रहा डिलीट डेटा

12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 10, 2026, 10:46 PM IST
ट्विशा शर्मा केस: प्रेग्नेंसी, अबॉर्शन और मौत... CBI को मिली दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट, रिकवर किया जा रहा डिलीट डेटा
ट्विशा शर्मा के परिवार ने न्याय के लिए कोर्ट और CBI की जांच पर पूरा भरोसा जताया है.

मध्य प्रदेश के भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में CBI की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. बुधवाकर (10 जून 2026) को CBI को ट्विशा शर्मा की दूसरी पोर्टमार्टम रिपोर्ट मिली है. न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ट्विशा शर्मा की प्रेग्नेंसी, अबॉर्शन और मौत की वजह और चोटों के निशान का जिक्र हो सकता है. इस रिपोर्ट को जांच टीम की तरफ से पब्लिक नहीं किया गया है. अब CBI यह पता लगाने की कोशिश में जुटी है कि ये चोटें सामान्य थीं या इनका कनेक्शन मौत से जुड़े किसी अहम तथ्य से है. अधिकारियों का मानना है कि जब तक सभी पहलुओं की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.

डिलीट डेटा की हो रही रिकवरी

वहीं, CBI ट्विशा के मोबाइल फोन और लैपटॉप की जांच भी कर रही है. टीम डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करने में जुटी है. इससे चैट, कॉल रिकॉर्ड, फोटो, वीडियो और अन्य डिजिटल सबूतों से घटनाक्रम की जानकारी जुटाई जा सकेगी.

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कब हुई थी ट्विशा शर्मा की मौत

12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. 24 मई को भोपाल AIIMS में दिल्ली AIIMS की टीम ने ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया था. इसी दिन शाम को भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया था.

सास और पति जेल में बंद

इस मामले में ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह और वकील पति समर्थ सिंह केंद्रीय जेल भोपाल में बंद हैं. समर्थ सिंह के वकालती का लाइसेंस कैंसिल किया जा चुका है. इन दोनों पर ट्विशा के परिवार ने सुसाइड के लिए उकसाने, दहेज मांगने, प्रताड़ित करने और धमकाने जैसे आरोप हैं.

दोबारा रिमांड पर हो सकती है पूछताछ

दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और नए सबूतों के आधार पर CBI दोनों आरोपियों से दोबारा पूछताछ कर सकती है. इसके लिए उन्हें प्रोटेक्शन वारंट पर जेल से रिमांड पर लिया जा सकता है.

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कोर्ट और CBI पर पूरा भरोसा- ट्विशा का परिवार

इस बीच ट्विशा शर्मा के परिवार ने न्याय के लिए कोर्ट और CBI की जांच पर पूरा भरोसा जताया है. ट्विशा का परिवार ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी के 16वें एवेन्यू में रहता है. ट्विशा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी बेहद होनहार थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्विशा बहुत दबंग थी और वह आत्महत्या नहीं कर सकती थी.

ट्विशा शर्मा के पिता ने कहा, “हम भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को धन्यवाद देते हैं और CBI की प्राथमिक जांच से संतुष्ट हैं. CBI एक प्रतिष्ठित एजेंसी है, जिसने कई बड़े मामलों को सुलझाया है. ऐसे में परिवार को उम्मीद है कि इस केस में भी सच सामने आएगा. हमारी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा.”

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Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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