ट्विशा डेथ केस: सास गिरिबाला ने कैसे खोली फंदे की गांठ, क्या कर रहा था पति समर्थ? CBI ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन

मध्य प्रदेश के भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में CBI की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. सोमवार (1 जून) को CBI की टीम एक बार फिर से कटारा हिल्स स्थित रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर पहुंची. CBI ने यहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया. इस दौरान ट्विशा शर्मा के वजन जितना 80 किलो का डमी बनाया गया, उसे फांसी पर लटकाया गया. इसके बाद गिरिबाला सिंह ने बताया कि उन्होंने घटना की रात कैसे ट्विशा के गले से फंदे की गांठ खोली थी. फिर पति समर्थ ने बताया कि उन्होंने कैसे ट्विशा को नीचे उतारा था.
CBI क्राइम सीन रिक्रिएशन से ये पता लगाने में जुटी है कि घटना के समय क्या हुआ था? उपलब्ध तथ्यों का घटना स्थल से कितना मेल बैठता है? इससे पहले CBI ने 28 मई को कई घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. मां-बेटे दोनों 2 जून तक CBI की रिमांड में रहेंगे. यानी मंगलवार को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा.
#WATCH | Bhopal | Twisha Sharma death case | As part of CBI’s ongoing investigation, the CBI team, along with Twisha’s mother-in-law Giribala Singh and husband Samarth Singh, recreate the crime scene at their residence in Bhopal. pic.twitter.com/6N5vaQExXt
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 1, 2026
कोर्ट और CBI पर पूरा भरोसा- ट्विशा का परिवार
इस बीच ट्विशा शर्मा के परिवार ने न्याय के लिए कोर्ट और CBI की जांच पर पूरा भरोसा जताया है. ट्विशा का परिवार ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी के 16वें एवेन्यू में रहता है. ट्विशा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी बेहद होनहार थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्विशा बहुत दबंग थी और वह आत्महत्या नहीं कर सकती थी.
ट्विशा शर्मा के पिता ने कहा, “हम भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को धन्यवाद देते हैं और CBI की प्राथमिक जांच से संतुष्ट हैं. CBI एक प्रतिष्ठित एजेंसी है, जिसने कई बड़े मामलों को सुलझाया है. ऐसे में परिवार को उम्मीद है कि इस केस में भी सच सामने आएगा. हमारी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा.”
कब हुई थी ट्विशा शर्मा की मौत
12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. 24 मई को भोपाल AIIMS में दिल्ली AIIMS की टीम ने ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया था. इसी दिन शाम को भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया था.
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