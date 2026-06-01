ट्विशा डेथ केस: सास गिरिबाला ने कैसे खोली फंदे की गांठ, क्या कर रहा था पति समर्थ? CBI ने रिक्रिएट किया क्राइम सीन

12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/india-hindi/twisha-sharma-death-case-cbi-recreate-crime-scene-with-husband-samarth-and-mother-in-law-gilibala-singh-8432671/ Copy

ट्विशा शर्मा केस में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह 2 जून तक CBI की कस्टडी में हैं (PTI)

मध्य प्रदेश के भोपाल में चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में CBI की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है. सोमवार (1 जून) को CBI की टीम एक बार फिर से कटारा हिल्स स्थित रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह के घर पहुंची. CBI ने यहां क्राइम सीन रिक्रिएट किया. इस दौरान ट्विशा शर्मा के वजन जितना 80 किलो का डमी बनाया गया, उसे फांसी पर लटकाया गया. इसके बाद गिरिबाला सिंह ने बताया कि उन्होंने घटना की रात कैसे ट्विशा के गले से फंदे की गांठ खोली थी. फिर पति समर्थ ने बताया कि उन्होंने कैसे ट्विशा को नीचे उतारा था.

CBI क्राइम सीन रिक्रिएशन से ये पता लगाने में जुटी है कि घटना के समय क्या हुआ था? उपलब्ध तथ्यों का घटना स्थल से कितना मेल बैठता है? इससे पहले CBI ने 28 मई को कई घंटों की पूछताछ के बाद सास गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर लिया था. मां-बेटे दोनों 2 जून तक CBI की रिमांड में रहेंगे. यानी मंगलवार को उन्हें दोबारा कोर्ट में पेश किया जाएगा.

#WATCH | Bhopal | Twisha Sharma death case | As part of CBI’s ongoing investigation, the CBI team, along with Twisha’s mother-in-law Giribala Singh and husband Samarth Singh, recreate the crime scene at their residence in Bhopal. pic.twitter.com/6N5vaQExXt — ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 1, 2026

कोर्ट और CBI पर पूरा भरोसा- ट्विशा का परिवार

इस बीच ट्विशा शर्मा के परिवार ने न्याय के लिए कोर्ट और CBI की जांच पर पूरा भरोसा जताया है. ट्विशा का परिवार ग्रेटर नोएडा के गौर सिटी के 16वें एवेन्यू में रहता है. ट्विशा के पिता ने कहा कि उनकी बेटी बेहद होनहार थी. उन्होंने जोर देकर कहा कि ट्विशा बहुत दबंग थी और वह आत्महत्या नहीं कर सकती थी.

ट्विशा शर्मा के पिता ने कहा, “हम भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को धन्यवाद देते हैं और CBI की प्राथमिक जांच से संतुष्ट हैं. CBI एक प्रतिष्ठित एजेंसी है, जिसने कई बड़े मामलों को सुलझाया है. ऐसे में परिवार को उम्मीद है कि इस केस में भी सच सामने आएगा. हमारी बेटी को न्याय जरूर मिलेगा.”

कब हुई थी ट्विशा शर्मा की मौत

12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. 24 मई को भोपाल AIIMS में दिल्ली AIIMS की टीम ने ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया था. इसी दिन शाम को भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया था.

आखिर क्या होता है ‘Twisha’ का मतलब? नाम के पीछे छिपा है गहरा अर्थ

ट्विशा शर्मा केस में अब तक के 7 अपडेट

ट्विशा शर्मा मौत मामले में कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और CCTV फुटेज सुरक्षित रखने को लेकर भोपाल जिला कोर्ट में दायर अलग-अलग आवेदनों पर सुनवाई हुई. इस दौरान पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि घटना से जुड़े मोबाइल नंबरों की CDR और टावर लोकेशन सुरक्षित रखने के लिए टेलिकॉम कंपनियों को लेटेर भेजे गए हैं. उसे केस डायरी का हिस्सा बनाकर कोर्ट में पेश किया जाएगा.

दिल्ली एम्स के फॉरेंसिक मेडिसिन व टॉक्सिकोलॉजी विभाग के प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष डॉ. सुधीर कुमार गुप्ता ने बताया था कि ट्विशा की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने में अभी कुछ समय लगेगा. हिस्टोपैथोलॉजी और विसरा का एनालिसिस किया जाना बाकी है.

रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने लिखा- आरोपी पक्ष ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया. मीडिया में बयान देकर ट्विशा की छवि खराब करने की कोशिश की, जो जांच को प्रभावित करने वाला व्यवहार माना जा सकता है.

ट्विशा का पति समर्थ सिंह 29 मई तक CBI रिमांड पर है. जांच एजेंसी उससे यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि 12 मई की रात आखिर क्या हुआ था? घटना के बाद समर्थ की क्या गतिविधियां थीं और फरारी के दौरान वह किन लोगों के संपर्क में रहा?

CBI ने मंगलवार (26 मई) को गिरिबाला सिंह का बयान लिया. इसके बाद टीम ने 3 EME सेंटर जाकर ट्विशा के परिजन से जानकारी जुटाई. जांच एजेंसी ने SIT से केस डायरी भी तलब की. प्रारंभिक जांच में डायरी अधूरी पाए जाने पर CBI ने उसे पूरा कर सौंपने के निर्देश दिए.

CBI ने इस मामले में उस डॉक्टर को भी तलब किया है, जिसने ट्विशा शर्मा को अबॉर्शन की सलाह दी थी. इसी के साथ ट्विशा का शव देखने से लेकर उसे फंदे से उतारने और अस्पताल तक पहुंचाने की डिटेल जानकारी हासिल की जा रही है.

ट्विशा शर्मा के पति समर्थ सिंह की फरारी को लेकर CBI को पता चला है कि 15 मई को FIR दर्ज होने के बाद समर्थ तत्काल शहर नहीं छोड़ पाया था. करीब 3 दिन वह भोपाल में ही रहा. इसके बाद वह जबलपुर पहुंचा, जहां उसने करीब 5 दिन तक रहा. CBI इस पूरी अवधि के दौरान उसकी गतिविधियों, संपर्कों और उसे मिली संभावित मदद की पड़ताल कर रही है.

ट्विशा शर्मा की मौत या साजिश? पोस्टमार्टम, सबूत और जज परिवार पर उठे सवाल, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा