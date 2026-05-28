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ट्विशा शर्मा केस: सास गिरिबाला सिंह को CBI ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार, जानें अब तक के 5 बड़े अपडेट

12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. मामले में ट्विशा का पति समर्थ सिंह 29 मई तक CBI की कस्टडी में है. अब सास को गिरफ्तार किया गया है.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: May 28, 2026, 6:03 PM IST
ट्विशा शर्मा केस: सास गिरिबाला सिंह को CBI ने पूछताछ के बाद किया गिरफ्तार, जानें अब तक के 5 बड़े अपडेट

भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा डेथ केस में सास गिरिबाला सिंह को CBI ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. न्यूज एजेंसी PTI के मुताबिक, रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह को शाम 5 बजकर 10 मिनट पर गिरफ्तार किया गया. CBI की टीम कुछ ही देर में उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाएगी. उन्हें आज ही कोर्ट में पेश किया जाएगा.

CBI की टीम दोपहर को भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित गिरिबाला सिंह के घर पूछताछ के लिए पहुंची थी. CBI ने उनके घर में हाई इंटेंसिटी 3D कैमरा लगाकर पूरे परिसर की 360 डिग्री रिकॉर्डिंग की. आसपास की लोकेशन भी स्कैन की गई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि घटनास्थल किसी पड़ोसी मकान की छत या बालकनी से दिखाई देता है या नहीं. इस बीच कटारा हिल्स और बाग सेवनिया थानों की पुलिस तैनात है. आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई है.

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हाईकोर्ट में खारिज हुई थी जमानत याचिका

इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द कर दी थी. हाईकोर्ट ने देर रात 17 पन्नों का आदेश जारी किया. इसमें कहा- मामले की गंभीरता, सबूत और जांच की स्थिति को देखते हुए आरोपी पक्ष को राहत देना उचित नहीं था.

कब हुई थी ट्विशा शर्मा की मौत

12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध हालात में मौत हुई थी. ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया है. 24 मई को भोपाल AIIMS में दिल्ली AIIMS की टीम ने ट्विशा की डेड बॉडी का दोबारा पोस्टमॉर्टम किया था. इसी दिन शाम को भोपाल में ही ट्विशा का अंतिम संस्कार किया गया था.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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