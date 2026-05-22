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Twisha Sharma Death Case Mp High Court Approved For Second Postmortem Absconding Husband Have To Surrender

ट्विशा शर्मा डेथ केस में आया बड़ा अपडेट, डीकंपोज बॉडी का दोबारा होगा पोस्टमार्टम, फरार पति को कोर्ट में करना होगा सरेंडर

मॉडल ट्विशा शर्मा की मुलाकात अपने पति समर्थ सिंह से एक डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी. समर्थ पेशे से क्रिमिनल लॉयर है. दिसंबर 2025 में दोनों की धूमधाम से शादी हुई थी, लेकिन शादी के महज 5 महीने बाद ही 12 मई 2026 को ट्विशा की संदिग्ध मौत हो गई.

31 साल की ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में स्थित अपने ससुराल में मृत पाई गई थीं. (PTI)

एक्ट्रेस और मॉडल ट्विशा शर्मा डेथ केस में नया अपडेट आया है. जबलपुर स्थित मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्विशा शर्मा का दोबारा पोस्टमॉर्टम करने की मंजूरी दे दी है. ट्विशा के परिजनों ने दिल्ली के AIIMS में दोबारा पोस्टमार्टम की अर्जी दी थी. इसपर कोर्ट की सहमति मिल चुकी है. कोर्ट ने तब तक पुलिस को शव को सुरक्षित रखने को भी कहा है. पूरे मामले की जांच CBI करेगी.मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए सहमति दे दी है.

वहीं, ट्विशा के फरार पति समर्थ सिंह को भी कोर्ट में सरेंडर करना होगा. समर्थ सिंह ने हाईकोर्ट में लगाई गई अपनी अग्रिम जमानत याचिका वापस ले ली है. जस्टिस ए.के. सिंह की वेकेशन बेंच के सामने उसके वकील ने कहा है कि समर्थ जिला अदालत में सरेंडर करेंगे. ट्विशा की सास रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की जमानत को रद्द करने के लिए लगाई गई याचिका सोमवार के लिए लिस्ट की गई है. इसमें संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किए गए हैं.

समर्थ के वकील की मांग- दोबारा पोस्टमार्टम के बाद ससुरालवालों को सौंपा जाए शव

इस बीच समर्थ सिंह के वकील कहा कि उन्हें दूसरे पोस्टमॉर्टम से कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन उन्होंने मांग की पोस्टमॉर्टम के बाद शव को ससुराल वालों (आरोपी के परिवार) को सौंप दिया जाए. इसपर SG (सॉलिसिटर जनरल) ने कहा दूसरे पोस्टमॉर्टम का मतलब किसी पर उंगली उठाना नहीं है, बल्कि इससे सभी पक्षों का भरोसा बढ़ेगा. SG ने आगे कहा कि उन्हें पहली रिपोर्ट की सही होने या संबंधित डॉक्टर की काबिलियत पर कोई शक नहीं है.

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20 मई को CM मोहन यादव से मिले थे ट्विशा के पिता

20 मई को ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा रिटायर्ड सैनिकों के साथ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मिलने पहुंचे थे. तब उन्होंने बेटी की मौत की जांच CBI से कराने की मांग की थी. CM मोहन यादव ने इसका आश्वासन दिया था.

समर्थ सिंह पर केस को प्रभावित करने का आरोप

ट्विशा शर्मा के पिता ने आरोप लगाए थे कि समर्थ सिंह जुलाई 2023 से अगस्त 2025 तक मध्य प्रदेश सरकार में लीगल एडवाइजर के तौर पर काम कर चुका है. वह फरारी के दौरान केस को प्रभावित कर रहा है. ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने पुलिस कमिश्नर संजय सिंह को पत्र लिखकर कटारा हिल्स थाना प्रभारी सुनील दुबे को हटाने की मांग भी की है.

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ट्विशा के पिता ने पुलिस और प्रशासन पर भी लगाए आरोप

ट्विशा शर्मा के पिता नवनिधि शर्मा ने कहा- “हमसे शव के सुपुर्दगीनामा पर जबरन साइन कराए गए, जबकि हमने बॉडी ली ही नहीं थी. FIR दर्ज करने में भी लेटलतीफी की गई. पुलिस की ओर से कहा गया कि बॉडी की सुपुर्दगी लेने के बाद ही FIR दर्ज होगी. शर्मा का आरोप है कि पुलिस शुरुआत से ही एक पक्ष बनकर काम कर रही है.

नोएडा की रहने वाली थी ट्विशा शर्मा

ट्विशा शर्मा मूल रूप से यूपी के नोएडा की रहने वाली थी. पुलिस में दर्ज किए गए परिवार के बयान के मुताबिक, ट्विशा ने मॉडलिंग से करियर शुरू किया था. वह चार तेलुगू फिल्मों और कई एड फिल्म कर चुकी थी. समर्थ और ट्विशा एक डेटिंग ऐप से मिले थे. थोड़े समय में उनमें प्यार हो गया. करीब एक साल तक डेट करने के बाद परिवार की सहमति से 12 दिसंबर 2025 को शादी हुई. पति समर्थ सिंह भोपाल निवासी है और जिला कोर्ट में वकालत करता है. ट्विशा की सास गिरीबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज हैं.

11 मई को फांसी लगाकर दी जान

रिपोर्ट के मुताबिक, ट्विशा शर्मा 11 मई की रात फंदे से लटकी पाई गई थी. मौत से पहले घर में लगे CCTV कैमरे में वह कैद हुई थी. फुटेज में वह रात के समय अकेले सीढ़ियां चढ़कर छत पर जाती दिखाई देती है. टीवी देखते समय उसकी मां का फोन आया. बात करते हुए वह छत पर चली गई. कुछ देर बाद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया. रात करीब 10:30 बजे ट्विशा ने फांसी लगा ली.

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