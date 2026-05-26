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Twisha Sharma Death Case Samarth Singh 7 Lakh Pregnancy Cbi Investigation

7 लाख रुपये, प्रेग्नेंसी और रिश्तों में तनाव..., Twisha Sharma मौत मामले में पति के चौंकाने वाले दावे, जानें 10 दिन क्यों रहा फरार?

ट्विशा शर्मा मौत (Twisha Sharma Death Case) मामले में पति समर्थ सिंह ने पुलिस को बताया कि प्रेग्नेंसी और एबॉर्शन के बाद रिश्ते बिगड़ गए थे. उसने 7 लाख रुपये देने का भी दावा किया. अब पूरे मामले की जांच सीबीआई कर रही है.

Twisha Sharma’s Husband on her Death: ट्विशा शर्मा (Twisha Sharma) मौत मामले में अब ट्विशा के पति समर्थ सिंह का बयान सामने आया है. पुलिस को दिए उसके बयान ने अब इस मामले में कई सवाल खड़े कर दिए हैं. भोपाल पुलिस की पूछताछ में समर्थ ने दावा किया कि शादी के शुरुआती महीनों में दोनों का रिश्ता ठीक था, लेकिन अप्रैल के बाद हालात तेजी से बदलने लगे थे.

समर्थ सिंह ने जांच अधिकारियों को बताया कि जब ट्विशा को अपनी प्रेग्नेंसी के बारे में पता चला, तभी से उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था. उसके मुताबिक, ट्विशा अपने पुराने ग्लैमर और मॉडलिंग करियर को लेकर अक्सर बात करती थीं और घरेलू जिंदगी में खुद को सहज महसूस नहीं कर पा रही थी. इसी बात को लेकर दोनों के बीच कई बार बहस और तनाव की स्थिति बनी.

ट्विशा को 7 लाख रुपये देने का दावा

पूछताछ के दौरान समर्थ ने ये भी दावा किया कि उसने ट्विशा को 7 लाख रुपये दिए थे. हालांकि उसने ये साफ नहीं किया कि ये रकम किस वजह से दी गई थी. इस बयान के सामने आने के बाद जांच एजेंसियां अब पैसों के लेन-देन और दोनों के रिश्तों के बीच संभावित संबंध तलाशने की कोशिश कर रही हैं.

मामले में एक और अहम पहलू तब सामने आया जब समर्थ ने अप्रैल में हुई एक ट्रिप का जिक्र किया. उसने बताया कि दोनों ने बेंगलुरु जाने का प्लान बनाया था, लेकिन बाद में ट्विशा अजमेर चली गईं. समर्थ का कहना है कि वह वहां सिर्फ एक दिन रहीं और फिर बिना बताए दिल्ली पहुंच गईं. उसके अनुसार, इस घटना के बाद दोनों के रिश्ते और ज्यादा खराब हो गए थे.

12 मई की रात क्या हुआ था?

12 मई की रात क्या हुआ, इसे लेकर भी समर्थ ने पुलिस को अपनी कहानी बताई. उसने कहा कि उस रात दोनों ने साथ खाना खाया, सोसाइटी में टहलने गए और बाद में टीवी देखा. इसके बाद वह सोने चला गया, जबकि ट्विशा नीचे फोन पर परिवार से बात करने गई थीं. देर रात ट्विशा की मां का फोन आने पर परिवार को चिंता हुई, जिसके बाद घर में तलाश की गई. समर्थ के मुताबिक, ट्विशा छत पर फंदे से लटकी मिलीं.

10 दिन कहां गायब रहा समर्थ सिंह?

घटना के बाद समर्थ सिंह करीब 10 दिनों तक पुलिस की पहुंच से दूर रहा. पूछताछ में उसने माना कि वह जानबूझकर मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं कर रहा था ताकि पुलिस उसकी लोकेशन ट्रेस न कर सके. अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस दौरान उसे किसने शरण दी और मदद पहुंचाई.

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ट्विशा के परिवार वालों का क्या कहना है?

दूसरी तरफ, ट्विशा के परिवार ने पति और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं. परिवार का कहना है कि ट्विशा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मानसिक और शारीरिक हिंसा की जाती थी. परिवार ने सबूतों से छेड़छाड़ और शुरुआती जांच में लापरवाही के भी आरोप लगाए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मामले को लेकर क्या कहा?

इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए निष्पक्ष जांच की जरूरत पर जोर दिया है. कोर्ट के निर्देश के बाद अब सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है. एजेंसी पूरे घटनाक्रम, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, कॉल रिकॉर्ड और आर्थिक लेन-देन समेत हर पहलू की गहराई से जांच कर रही है. अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर ट्विशा शर्मा की मौत के पीछे की असली सच्चाई क्या थी और क्या सीबीआई इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगी.