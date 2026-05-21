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ट्विशा शर्मा की सास ने की थी 46 कॉल, पूर्व मॉडल की मौत की मिस्ट्री में नया खुलासा

Twisha Sharma Case: मौत मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. सास ने एक्ट्रेस की मौत के बाद करीब 46 कॉल की थी.

Published date india.com Published: May 21, 2026 4:44 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
ट्विशा शर्मा की सास ने की थी 46 कॉल, पूर्व मॉडल की मौत की मिस्ट्री में नया खुलासा

Twisha Sharma Case: मध्य प्रदेश में पूर्व मॉडल ट्विशा शर्मा की मौत मामले में एक नया खुलासा हुआ है. नोएडा में रहने वाली ट्विशा के परिजनों के अनुसार, उनकी बेटी की मौत के अगले ही दिन उनकी सास गिरिबाला सिंह ने कई कॉल्स किए. इन कॉल्स की संख्या करीब 46 बताई जा रही है.

किन लोगों को किए गए कॉल

दावा है कि इन कॉल्स में कुछ ज्यूडिशरी से जुड़े लोगों, जज और जस्टिस स्तर के अधिकारियों को भी कॉल किए गए थे. इसलिए ट्विशा शर्मा के परिजनों ने मांग की है कि सभी कॉल्स की विस्तृत जांच की जाए ताकि इन कॉल्स के पीछे का असली मकसद सामने आ सके.

परिवार ने जारी किए फोन नंबर

ट्विशा के परिवार ने कई फोन नंबर जारी करते हुए ये दावा किया है. ट्विशा की मौत के अगले दिन उसकी सास गिरिबाला सिंह ने कई कॉल्स किए जिनमें से कुछ नंबर ज्यूडिशरी के लोगों के हैं.

बड़ी बातें

  • -यह सभी कॉल्स ट्विशा की मौत के अगले दिन किए गए
  • -सीसीटीवी फुटेज इंस्टॉल करने वाले युवकों को भी फोन किए गए हैं
  • -परिवार ने मांग की है कि इन सभी फोन नंबर्स की पूरी जांच की जाए

क्या है केस

12 मई को कटारा हिल्स थाना क्षेत्र में 33 वर्षीय ट्विशा शर्मा का शव फंदे से लटका मिला था. ट्विशा के घरवालों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाया कि उसकी हत्या करने के बाद पति और सास ने आत्महत्या की झूठी कहानी रची है.

कटारा हिल्स पुलिस ने पति समर्थ, सास और गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज हत्या व प्रताड़ना का केस दर्ज किया है. पुलिस ने जांच तेज करते हुए 6 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) बनाई है. ट्विशा शर्मा की मौत के बाद से उसका पति फरार है. पुलिस ने उस पर इनाम भी घोषित कर दिया है. ट्विशा के परिजनों ने बुधवार को प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव से भी मुलाकात की है.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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