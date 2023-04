शाहरुख खान से लेकर योगी आदित्यनाथ और कई कांग्रेस नेताओं तक का Twitter से ब्लू टिक हटा, जानिए- किसने खोया अपना ट्विटर ब्लू टिक

माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर ने गुरुवार, 20 अप्रैल को सभी एकाउंट्स से लीगेसी वेरीफाइड ब्लू टिक हटा दिए है. भारत में कई बड़ी हस्तियों – कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक के एकाउंट्स से ब्लू टिक हटा दिया गया है.

ट्विटर ने गुरुवार को उन खातों से ब्लू चेक हटाने के अपने वादे पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसमें एलन मस्क ने कहा था कि ब्लू टिक को रखने के लिए मासिक शुल्क का भुगतान करना होगा.