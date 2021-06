M Venkaiah Naidu On Twitter: सरकार और सोशल मीडिया के बीच चल रही तकरार के साथ ही शनिवार सुबह एक नए बवाल की शुरुआत हो गई. दरअसल, देश के उपराष्उट्रपति एम वेंकैया नायडू के पर्सनल ट्विटर अकाउंट हैंडल को अनवेरिफाई करते हुए ट्विटर ने उसपर से ‘ब्लू टिक’ हटा दिया था. जब बवाल मचा तो ट्विटर ने फिर से ब्लू टिक बहाल किया और अकाउंट को वेरिफाई कर दिया है. ब्लू टिक हटने पर ट्विटर इंडिया का कहना था कि लंबे वक्त से अकाउंट लॉग इन नहीं होने के कारण ऐसा हुआ था. उपराष्ट्रपति के ट्विटर हैंडल के साथ ही ट्विटर ने कुछ आरएसएस नेताओं का अकाउंट भी अनवेरिफाई कर दिया है और अभी भी आरएसएस के तमाम बड़े नेता सुरेश जोशी, सुरेश सोनी और अरूण कुमार के ट्विटर अकाउंट को वेरिफाई नहीं किया गया है. Also Read - कोविड वैक्सीन लेने से हो जाती है मौत, PIB Fact check के पोस्ट को Facebook-Instagram ने हटाया, दी धमकी, फिर कहाृ-Sorry

बता दें कि शनिवार की सुबह जैसे ही उपराष्ट्रपति के ट्विटर अकाउंट से ब्लू टिक हटने की खबर आई तो ट्विटर पर ही लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है. भाजपा नेता सुरेश नाखुआ ने सवाल करते हुए कहा, ‘ट्विटर ने उपराष्ट्रपति के हैंडल से क्यों ब्लू टिक हटाया? यह भारत के संविधान पर हमला है.’ हालांकि कई यूजर्स का मानना है कि अकाउंट सक्रिय नहीं था इस कारण हो सकता है उसे अनवेरिफाइड कर दिया हो.

हालांकि, इस बीच सूत्रों का कहना है कि उपराष्ट्रपति समेत आरएसएस से जुड़े कई नेताओं के अकाउंट से ब्लू टिक हटने से सरकार नाराज है और ऐसा कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ऐसा करने के बाद ट्विटर पर कार्रवाई भी कर सकती है.

Twitter withdraws blue verified badge from personal Twitter handle of Vice President of India, M Venkaiah Naidu: Office of Vice President pic.twitter.com/vT8EZ5O9Na

— ANI (@ANI) June 5, 2021