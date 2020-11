नई दिल्ली: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के ट्विटर अकाउंट की डीपी में लगी तस्वीर गुरुवार की रात कुछ समय के लिए गायब हो गई. पता चला कि ट्विटर ने किसी के कॉपीराइट क्लेम करने पर तस्वीर हटाने की कार्रवाई की. हालांकि, ट्विटर के इस एक्शन पर सोशल मीडिया पर सवाल उठने लगे तो कुछ समय पर ट्विटर ने वही तस्वीर फिर से लगा दी. ट्विटर के इस एक्शन पर सोशल मीडिया पर सवाल उठे कि आखिर गृहमंत्री की उनकी ही तस्वीर पर कौन क्लेम कर सकता है? Also Read - ट्विटर ने लेह को लद्दाख की जगह इस राज्य का बताया हिस्सा, भारत सरकार ने जारी किया नोटिस

गृहमंत्री अमित शाह की प्रोफाइल फोटो हटाने के मामले पर अब ट्विटर की ओर से सफाई भी पेश की गई है. ट्विटर के प्रवक्ता की ओर से जारी बयान में कहा गया है- 'एक अनजाने समस्या के कारण, हमने अपनी वैश्विक कॉपीराइट नीतियों के तहत इस अकाउंट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया था. लेकिन, हमने निर्णय में सुधार किया और अब यह अकाउंट पूरी तरह से काम कर रहा है.'

Due to an inadvertent error, we temporarily locked this account under our global copyright policies. This decision was reversed immediately and the account is fully functional: Twitter Spokesperson on Home Minister Amit Shah's account being temporarily locked yesterday evening https://t.co/KVPkyo2Lic

— ANI (@ANI) November 13, 2020