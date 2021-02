Twitter vs India: ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच चल रही तनातनी के बीच केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज सदन में कड़े शब्दों में कहा कि हम सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म्स का सम्मान करते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से ही सरकार की तमाम योजनाएं लोगों तक पहुंची हैं. लोगों में जागरूकता लाने का ये एक सशक्त माध्यम है, लेकिन अगर इन प्लेटफॉर्म्स के जरिए लोगों के बीच हिंसा और गलत प्रचार को बढ़ावा मिलता है तो इनपर कड़ी कार्रवाई भी की जा सकती है. Also Read - Tiger Laughing Video: ट्रेनर ने की गुदगुदी तो ठहाके मार-मारकर हंसा बाघ, देख झनझना जाएंगे

केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को संसद में ये बात रखी और कहा कि भारत में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दोहरे मानक की अनुमति नहीं दी जाएगी. मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान ट्विटर मामले में दिए गए अपने जवाब में ये बातें कहीं.

We respect social media a lot, it has empowered common people. Social media has a big role in Digital India programme. However, if social media is misused to spread fake news, violence then action will be taken: Union Minister Ravi Shankar Prasad in Rajya Sabha pic.twitter.com/M2NTIrh1ia

— ANI (@ANI) February 11, 2021