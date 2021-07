सूचना प्रसारण मंत्री ने पद संभालते ही अश्निनी वैष्णव (Ashwini Vaishnaw) माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter के साथ चल रहे सरकार के विवाद पर अपना सख्त रुख दिखाया है. वैष्णव ने गुरुवार को पदभार संभालने के साथ ही ट्विटर को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि देश का कानून सबसे ऊपर है और ट्विटर को नियम मानने ही होंगे.Also Read - डोनाल्ड ट्रंप फेसबुक, ट्विटर और गूगल के खिलाफ मुकदमा दायर करेंगे, मुझे गलत तरीके से प्रतिबंधित किया

ट्विटर द्वारा नए IT कानून का पालन नहीं करने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने संकेत दिया कि सभी को नए दिशानिर्देशों का पालन करना होगा. उन्होंने केंद्रीय मंत्री के रूप में देश की सेवा करने का मौका देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया. मंत्री ने कहा, ‘मुझे देश की सेवा करने का इतना बड़ा मौका देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहने के लिए शब्द नहीं हैं.’ Also Read - Twitter कब नियुक्त करेगा शिकायत निवारण अधिकारी, 8 जुलाई तक बताए: दिल्ली हाईकोर्ट

The law of the land should be abided by everyone: Newley appointed Electronics and Information Technology minister, Ashwini Vaishnaw, on the issue of Twitter pic.twitter.com/Lg3foCFJ1J

— ANI (@ANI) July 8, 2021