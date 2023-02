Aero India में पहली बार अमेरिकी लड़ाकू विमान F-35 भी हो रहा शामिल, F-16 और F-18 फाइटर जेट भी दिखाएंगे जलवा

Aero India 2023: एरो इंडिया 2023 में पहली बार अमेरिकी एयर फोर्स (यूएसएफ) के नवीनतम पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान – द स्टील्थी, सुपरसोनिक, मल्टी-रोल एफ-35ए लाइटनिंग टू और एफ-35ए ज्वाइंट स्ट्राइक फाइटर – नजर आएंगे. अमेरिकी महावाणिज्य दूतावास, चेन्नई ने सोमवार को एक बयान में कहा कि अमेरिका के उताह में हिल वायुसैनिक अड्डे से यात्रा के बाद, एफ-35ए लाइटनिंग टू प्रदर्शन टीम अपनी हवाई क्षमताओं का प्रदर्शन करेगी. बयान में कहा गया है कि अलास्का के ईल्सन वायुसैनिक अड्डे से आए एफ-35ए लाइटनिंग टू को प्रदर्शन के लिये रखा जाएगा.इसमें कहा गया कि एफ-35 का इंजन 43,000 पाउंड का प्रतिक्रिया बल (थ्रस्ट) पैदा करता है.

मिली जानकारी के अनुसार, एरो इंडिया 2023 में अमेरिका का फाइटर जेट F-16 और F-18 भी जलवा दिखाएंगे. अमेरिका वायुसेना की तरफ से इन फाइटर जेट को भारतीय सशस्त्र बलों की विभिन्न आवश्यकताओं को देखते हुए पेश किया गया है.