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ढाई गुना लंबी वंदेभारत, अब इस रूट पर चलेगी 20 कोच वाली ट्रेन
Vande Bharat: अधिकारियों ने बताया कि पूरे देश में अन्य राज्यों के मुकाबले सबसे अधिक वंदे भारत ट्रेनें जम्मू-कश्मीर को मिली हैं.
Vande Bharat: रेलयात्रियों के लिए खुशखबरी है. जम्मू से श्रीनगर के लिए पहली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया. यह वंदेभारत ट्रेन खास है क्योंकि इसमें 20 डिब्बे हैं. इससे पहले इस रूट पर 8 डिब्बों वाली वंदेभारत चलती थी.
बढ़े ट्रेन के स्टेशन
यह रेल, जो पहले श्रीनगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा तक चलती थी, अब जम्मू तवी तक चलेगी. इससे सबसे आधुनिक रेल सीधे जम्मू-कश्मीर के सबसे बड़े शहर और रेलवे केंद्र तक पहुंचेगी.
यात्रियों को होगी सुविधा
पहले जब लोग जम्मू से यात्रा करते थे, तो उन्हें पहले जम्मू से कटरा जाना पड़ता था और फिर कटरा में ट्रेन बदलनी पड़ती थी. अब उन्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं होगी. साथ ही, पहले जम्मू से श्रीनगर के लिए कोई सीधी ट्रेन नहीं थी और यह इस रूट की पहली ट्रेन है.
बड़ी बातें
- यह नियमित सेवा 2 मई से शुरू होगी
- लगभग 266 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन
- पहली रेल (रेल संख्या 26401) जम्मू तवी से सुबह 6:20 बजे चलेगी
- वापसी की रेल (रेल संख्या 26402) श्रीनगर से दोपहर 2:00 बजे प्रस्थान करेगी
- इस यात्रा में चार घंटे पचास मिनट लगते हैं
- हफ्ते में 6 दिन ट्रेन चलेगी, मंगलवार की सेवा नहीं है
पुरानी ट्रेन में थे 8 डिब्बे
जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 जून 2025 को कटरा-श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था, तब रेल में 8 डिब्बे थे. डिब्बों की संख्या बढ़ाकर 20 करने का निर्णय इसी मांग को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे रेल की बैठने की क्षमता एक बार में दोगुनी से भी अधिक हो जाएगी और विशेष रूप से तीर्थयात्रा और पर्यटन के मौसम के दौरान आरक्षण पर दबाव बहुत कम हो जाएगा.
अश्विनी वैष्णव ने दिखाई हरी झंडी
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के जम्मू तवी स्टेशन पर पहुंचने पर अधिकारियों ने स्वागत किया. इसके बाद, रेल मंत्री ने जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर-कटरा वंदे भारत एक्सप्रेस सेवा को हरी झंडी दिखाई. इस अवसर पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उपस्थिति रहे.
जितेंद्र सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर लिखा, जम्मू रेलवे स्टेशन पर 20 कोच वाली नई और बड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई गई. यह इस क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी को एक बड़ी मजबूती देने वाला कदम है. 20 कोचों का जोड़ा जाना आधुनिक, तेज रफ्तार रेल यात्रा की बढ़ती मांग को दर्शाता है.
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