लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को अरुणाचल प्रदेश में लगा झटका, दो विधायक BJP में हुए शामिल

कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री निनोंग ईरिंग (पासीघाट पश्चिम सीट) और वांगलिन लोवांगडांग (बोरदुरिया-बोगापानी निर्वाचन क्षेत्र) और एनपीपी के मुच्चू मीठी (रोइंग विधानसभा) और गोकर बसर (बसर विधानसभा) यहां स्थित भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में एक समारोह में पार्टी में शामिल हुए. इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी शामिल हुए.

इन चार विधायकों के शामिल होने से भाजपा के पास अब सदन में 53 विधायक हैं, जबकि तीन निर्दलीय विधायक सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे हैं. इस साल अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे.

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने एक्स पर पोस्ट किया कि विधायकों के शामिल होने से उनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों और अरुणाचल प्रदेश में हमारा आधार और मजबूत होगा. उन्होंने कहा, ‘उनका पार्टी में शामिल होना प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा समर्थित सुशासन के सिद्धांतों में उनके विश्वास का प्रमाण है.’

Warmly welcomed Hon Congress MLAs – Shri @ninong_erring Ji & Shri @WanglinLowangdong Ji; and 2 NPP MLAs; Shri @Mutchu4 Ji, former State President, NPP and Shri @GokarBasar Ji – in the @BJP4Arunachal.

Their joining of party is a testament to their faith in the principles of good… pic.twitter.com/PvbyPNaNYB

— Pema Khandu པདྨ་མཁའ་འགྲོ་། (@PemaKhanduBJP) February 25, 2024