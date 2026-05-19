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Two Days Work From Home In Delhi Delhi Government Order After Pm Modi Appeal

दिल्ली में अब दो दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा, PM सरकार की अपील पर दिल्ली सरकार का फैसला

दिल्ली में बढ़ती गर्मी और ऊर्जा बचत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. PM मोदी की अपील के बाद सरकारी दफ्तरों में हफ्ते में 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा.

दिल्ली में हफ्ते में दो दिन वर्क फ्रॉम होम.

Delhi Work From Home: दिल्ली में बढ़ती गर्मी और ऊर्जा बचत को ध्यान में रखते हुए दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद सरकारी दफ्तरों में सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) लागू करने की तैयारी की जा रही है. साथ ही दफ्तरों के समय में बदलाव पर भी विचार हो रहा है. सरकार का आदेश है कि बुधवार और शनिवार को वर्क फ्रॉम होम रहेगा.

क्यों लिया गया ये फैसला?

दिल्ली सरकार की नई वर्क फ्रॉम होम नीति को राजधानी में ट्रैफिक और प्रदूषण कम करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है. सरकार का मानना है कि अगर सप्ताह में दो दिन कर्मचारी घर से काम करेंगे तो सड़कों पर गाड़ियों की संख्या घटेगी. इससे न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या कम होगी, बल्कि पेट्रोल और डीजल की खपत में भी कमी आएगी. साथ ही प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने में मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.

फिलहाल सरकार ने ये साफ नहीं किया है कि ये व्यवस्था किन विभागों में लागू होगी और कौन-कौन से कर्मचारी इसके दायरे में आएंगे. माना जा रहा है कि अस्पताल, परिवहन, बिजली, जल और अन्य जरूरी सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों को इस व्यवस्था से बाहर रखा जा सकता है. वहीं, जिन विभागों में ज्यादातर काम डिजिटल माध्यम से संभव है, वहां इस मॉडल को प्राथमिकता दी जा सकती है.

कोविड महामारी के बाद ये पहली बार होगा जब दिल्ली में सरकारी स्तर पर इतने बड़े पैमाने पर वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था लागू करने की तैयारी हो रही है. प्रशासन इसे एक बड़े प्रयोग के तौर पर देख रहा है. अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि ये फैसला व्यवहारिक तौर पर कितना सफल साबित होता है और भविष्य में इसे स्थायी व्यवस्था बनाया जाता है या नहीं.

सरकार का मानना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को भी राहत मिलेगी. रोजाना लंबी दूरी तय करने वाले लोगों का समय और खर्च दोनों बचेंगे. खासकर गर्मी और बढ़ते ट्रैफिक के बीच यह फैसला कर्मचारियों के लिए सुविधाजनक माना जा रहा है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये मॉडल सफल रहता है तो भविष्य में निजी कंपनियां भी इसी तरह की व्यवस्था अपनाने पर विचार कर सकती हैं.

हालांकि, कुछ विभागों में कामकाज प्रभावित होने की आशंका भी जताई जा रही है, इसलिए सरकार चरणबद्ध तरीके से इसे लागू करने की तैयारी कर रही है. अधिकारियों के अनुसार, आने वाले दिनों में विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा सकती है, जिसमें कर्मचारियों की उपस्थिति, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और कार्यप्रणाली से जुड़े नियम तय होंगे. इससे प्रशासनिक कामकाज को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मजबूत बनाने की दिशा में भी मदद मिलेगी.

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