Coronavirus से दिल्ली और महाराष्ट्र में मौतें, तेजी से बढ़ गए संक्रमण के केस

Corona, COVID19, देश में एक बार कोरोनावायरस (Coronavirus) के मामलों में एक बार फिर से तेजी के बीच संक्रमण से मौतों की खबर आमने आए है. COVID19 के ताजा अपडेट में देश की राजधानी दिल्ली (Delhi) और महाराष्ट्र में एक-एक मौत कोरोना हुई है. जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना से एक मौत हुई हुई है और COVID-19 के 83 नए मामले सामने आए हैं. वहीं, महाराष्ट्र में मंगलवार को कोरोना वायरस के 280 नए मामले दर्ज किए गए हैं और संक्रमण के कारण एक की मौत हो गई. मुंबई में 61 नए मामले दर्ज किए गए हैं.

दिल्ली में पिछले 24 घंटों में एक मौत, COVID-19 के 83 नए मामले सामने आए हैं.

सरकारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली में मंगलवार को पिछले 24 घंटों में कोविड के 83 नए मामले सामने आए और एक मौत हुई.

इस बीच, शहर की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 5.83 प्रतिशत हो गया है. सक्रिय मामलों की संख्या 270 है, जिनमें से 179 मरीजों का इलाज होम आइसोलेशन में किया जा रहा है. पिछले 24 घंटों में 21 रोगियों के ठीक होने के साथ, अब तक ठीक होने वालों की कुल संख्या 19,81,293 हो गई है, जबकि कुल मामलों की संख्या 20,08,087 है और शहर में मरने वालों की संख्या 26,524 है.

पिछले 24 घंटों में कुल 1,423 नए परीक्षण – 874 आरटी-पीसीआर और 549 रैपिड एंटीजन किए गए, जिससे कुल 4,07,69,154 हो गए, जबकि 127 टीके लगाए गए – 33 पहली खुराक, 49 दूसरी खुराक और 45 एहतियाती खुराक दी गई. स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार अब तक टीकाकरण किए गए कुल लाभार्थियों की कुल संख्या 3,74,03,794 है.