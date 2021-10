Two Encounter started at Tulran and Kheripora of Shopian: जम्‍मू कश्‍मीर में पिछले 24 घंटे में आतंकियों के खिलाफ सुरक्षाबलों ने आज सोमवार को शाम तीसरा एनकाउंटर शुरू कर दिया है. सुरक्षा बलों ने शाम को शोपियां जिले के तुलरान और खेरीपोरा में दो ऑपरेशन शुरू किए गए हैं. तीन- चार आतंकवादी सुरक्षाबलों के घेरे में फंस गए हैं. आर्मी ने आतंकवादियों से सरेंडर की अपील की है. बता दें कि आज सुबह ही आतंकियों के घात लगाकर किए गए हमले में पुंछ जिले में एक जेसीओ समेत 5 सैनिक शहीद हो गए हैं.Also Read - ये कैसा सिस्टम है, कोई हमारे मुल्क की गोली से मरे वो ठीक है, मिलिटेंट की गोली से मरे वो गलत: महबूबा मुफ्ती

जम्मू-कश्मीर पुलिस ने शोपियां में फंसे आतंकवादियों से आत्मसमर्पण करने की अपील की है. शोपियां के इमामसाहब इलाके के तुलरान में यहां मुठभेड़ शुरू हुई है. Also Read - जम्मू-कश्मीर में जेसीओ सहित पांच जवान शहीद, आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान गई जान

Two operations launched in Shopian this evening on a credible input. Encounter started at Tulran Shopian. 3-4 terrorists trapped. At Kheripora Shopian another operation launched & a contact expected soon. This is the 3rd encounter in last 24 hrs: J&K DGP Dilbagh Singh

