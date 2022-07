अहमदाबाद: पैगम्बर मोहम्मद को लेकर बीजपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा की विवादों में आई एक टिप्पणी के बाद बाद 2 हैकर समूहों ‘ड्रैगन फोर्स मलेशिया’ और ‘हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया’ ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध शुरू किया और 2 हजार से अधिक वेबसाइटों को हैक कर लिया. इतना ही नहीं, इन हैकर ग्रुपों ने दुनिया भर के मुस्लिम हैकर्स से भी इसके लिए अपील की. अहमदाबाद के साइबर अपराध के डीसीपी अमित वसावा ने यह जानकारी अपने एक बयान में आज शुक्रवार को दी है.Also Read - एस-400 की खरीदी पर भारत को अमेरिकी प्रतिबंधों से बचाने के लिए सांसद ने पेश किया संशोधन बिल

अहमदाबाद के साइबर क्राइम के डीसीपी अमित वसावा ने कहा, नुपुर शर्मा की घटना के बाद 2 हैकर समूहों जैसे 'ड्रैगन फोर्स मलेशिया' और 'हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया' ने भारत के खिलाफ साइबर युद्ध शुरू किया. उन्होंने दुनिया भर के मुस्लिम हैकर्स से भी इसके लिए अपील की.

Over 2 thousand websites were hacked by hacker groups. Ahmedabad cyber crime has written to Malaysian and Indonesian governments along with writing to Interpol for lookout notice for both groups: Amit Vasava, DCP, Cyber Crime, Ahmedabad

