Two Hizbul Mujahideen terrorists arrested from Kishtwar: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu and Kashmir) में आतंकवादी के खिलाफ सुरक्षबलों को आज सोमवार को एक और बड़ी कामयाबी मिली है. सुरक्षाबलों और जम्‍मू-कश्‍मीर पुलिस ने आज एक ज्‍वाइंट ऑपरेशन में किश्‍तवाड़ (Kishtwar) से हिजबुल मुजाहिदीन (Hizbul Mujahideen) के दो आतंकवादियों (terrorists ) को गिरफ्तार किया है. आतंकवादियों के कब्जे से गोला बारूद किया गया है.

किश्‍तवाड़ के एसएसपी ने बताया, हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादी किश्तवाड़ से गिरफ्तार हुए हैं. जम्मू-कश्मीर पुलिस ने अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ संयुक्त अभियान में आतंकवादियों के कब्जे से हथियार और गोला-बारूद बरामद किया है.

Jammu and Kashmir Police in a joint operation with other security agencies recovered arms and ammunition from the possession of terrorists. pic.twitter.com/9FzxPz1TCu — ANI (@ANI) August 9, 2021

पुंछ में एक ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार-गोला-बारूद जब्त

बीएसएफ ने आज पुंछ में एक ठिकाने से भारी मात्रा में हथियार-गोला-बारूद जब्त कर स्वतंत्रता दिवस से पहले एक बड़ी आतंकवादी गतिविधि को टाल दिया- पुंछ के गांव सांगड में वन क्षेत्र में आरआर और एसओजी पुंछ के साथ बीएसएफ का संयुक्त अभियान शुरू किया गया. यह जानकारी जम्‍मू में बीएसएफ के पीआरओ ने दी है.

BSF averted a big terrorist activity before Independence day by seizing a huge cache of arms/ammunitions from a hideout in Poonch today. Joint operations of BSF was launched with RR & SOG Poonch in the forest area at village Sangad in Poonch: PRO, BSF Jammu#JammuAndKashmir pic.twitter.com/hgGMd3ngvl — ANI (@ANI) August 9, 2021

स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त, सांबा में संदिग्धों की घेराबंदी और तलाशी अभियान जारी

जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के बीच सांबा जिले में दो व्यक्तियों की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार को जिले के कई गांवों में घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू किया. सीमावर्ती जिले राजौरी और पड़ोस के पुंछ जिले के थानामंड और सुंदरबनी वन क्षेत्रों में भी तलाशी अभियान जारी है. सोमवार को तड़के कतली और गुवल गांव में संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी जिसके बाद जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर सांबा के महेश्वर इलाके में पुलिस और सेना के संयुक्त दलों ने घेराबंदी की. महेश्वर क्षेत्र में घेराबंदी की गई है और तलाशी अभियान जारी है. उन्होंने कहा कि अभी तक कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली है.

पिछले हफ्ते राजौरी में मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकवादी मारे गए थे

अधिकारियों ने बताया कि पिछले सप्ताह राजौरी जिले के थानामण्डी में सुरक्षा बलों द्वारा मुठभेड़ में लश्कर ए तैयबा के दो आतंकवादी मारे गए थे, जिसके बाद आज लगातार चौथे दिन बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है. पंगई तथा आसपास के गांवों में अभियान जारी है और अभी तक संदिग्ध आतंकवादियों से किसी तरह की मुठभेड़ का समाचार नहीं है. शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने संयुक्त अभियान में जिले के राजपुरा के सार्थियां गांव से दो पिस्तौल, पांच मैगजीन, 122 कारतूस और एक साइलेंसर बरामद किया था.