सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए IAF के दो C-130J प्लेन जेद्दा में तैयार रखे, नेवी का शिप INS सुमेधा पोर्ट पहुंचा

नई दिल्ली: हिंसा प्रभावित सूडान में फंसे भारतीय नागरिकों (Indians stuck in Sudan) को वहां से सुरक्षित निकालने की सरकार की योजना के तहत भारत ने जेद्दा में इंडियन एयरफोर्स (Indian Air Force) के दो सी-130 जे मिलिट्री ट्रासपोर्ट प्लेन (IAF C-130J) को उड़ान भरने के लिए तैयार रखा है और भारतीय नौसेना ( Indian Navy) का एक जहाज क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह पर पहुंच गया है.भारतीय वायुसेना के दो सी-130जे (विमान) अभी जेद्दा में उड़ान भरने के लिए तैयार रखे गये हैं और आईएनएस सुमेधा पोर्ट सूडान पहुंच गया है.

विदेश मंत्रालय (MEA) ने इस बारे में विवरण देते हुए कहा कि भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए आकस्मिक योजनाएं तैयार रखी गई हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी गतिविधि सुरक्षा स्थिति पर निर्भर करेगी. मंत्रालय ने कहा कि सूडान की राजधानी खार्तूम में विभिन्न स्थानों से भीषण झड़पों की खबरें आने के साथ वहां (सूडान में) सुरक्षा स्थिति अस्थिर बनी हुई है.