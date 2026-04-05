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Two Jaish Terrorists Arrested In Mumbai Planning Toy Car Bomb Plot Delhi

मुंबई से पकड़े गए 2 आतंकी, दिल्ली में 'टॉय कार बम' से कर रहे थे हमले की साजिश

मुंबई से गिरफ्तार दो संदिग्धों ने दिल्ली में टॉय कार के जरिए विस्फोट की साजिश रची थी. जांच एजेंसियों ने समय रहते ऑपरेशन कर इस खतरे को टाल दिया। दोनों के अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका है.

Jaish Terrorists Arrested in Mumbai: देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बड़ी साजिश को समय रहते नाकाम कर दिया है. मुंबई से गिरफ्तार किए गए दो संदिग्धों पर आरोप है कि वे राजधानी दिल्ली में एक खतरनाक आतंकी हमले की योजना बना रहे थे. ये साजिश बेहद अलग और चिंताजनक थी, क्योंकि इसमें टॉय कार के अंदर बम फिट करने की बात सामने आई है.

ये कार्रवाई दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल और महाराष्ट्र आतंकवाद विरोधी दस्ता के संयुक्त ऑपरेशन का नतीजा है. दोनों एजेंसियों ने खुफिया जानकारी के आधार पर मुंबई में छापेमारी की और दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया. इसके बाद उन्हें दिल्ली लाकर पूछताछ की जा रही है.

कौन हैं दोनों आरोपी?

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान मोस्साब अहदम उर्फ कलाम कल्याण और मोहम्मद हमद कोल्लारा के रूप में हुई है. शुरुआती जांच में सामने आया है कि दोनों काफी समय से कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित थे और सोशल मीडिया के जरिए आतंकवादी संगठनों के संपर्क में आए थे.

जांच एजेंसियों का कहना है कि इन दोनों के संबंध जैश-ए-मोहम्मद और इस्लामिक स्टेट जैसे खतरनाक संगठनों से हो सकते हैं. इसके अलावा, ये लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे ‘मिशन खिलाफत’ के जरिए भी सक्रिय थे, जहां युवाओं को भड़काने और भर्ती करने का काम किया जाता है.

हैंडलर के संपर्क में थे

सूत्रों के मुताबिक, दोनों संदिग्ध एक हैंडलर के संपर्क में थे, जिसकी पहचान अबू हफेजा के रूप में हुई है. ये व्यक्ति ऑनलाइन कट्टरपंथ फैलाने और नए लोगों को आतंकी नेटवर्क से जोड़ने में भूमिका निभाता है. जांच एजेंसियां अब इस कड़ी को और गहराई से खंगाल रही हैं.

सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी टॉय कार के जरिए बम विस्फोट करने की योजना बना रहे थे. इसके लिए वे इंटरनेट से विस्फोटक बनाने की तकनीक सीख रहे थे और छोटे-छोटे उपकरण जुटा रहे थे. इस तरह का हमला भीड़-भाड़ वाले इलाकों में बड़ा नुकसान पहुंचा सकता था.

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जांच में ये भी सामने आया है कि ये सिर्फ दो लोगों तक सीमित मामला नहीं हो सकता. एजेंसियों को शक है कि देशभर में एक बड़ा नेटवर्क सक्रिय हो सकता है. मुंबई में कुछ नाबालिगों के भी इस तरह की गतिविधियों से प्रभावित होने के संकेत मिले हैं, जिन पर अब नजर रखी जा रही है.

फिलहाल, गिरफ्तार दोनों आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है. एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि इस साजिश के पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं, फंडिंग कहां से हो रही थी और असली निशाना क्या था. इस पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर दिखा दिया है कि देश की सुरक्षा एजेंसियां किसी भी खतरे से निपटने के लिए सतर्क हैं. समय रहते इस साजिश का खुलासा होना एक बड़ी सफलता मानी जा रही है, जिससे एक संभावित बड़े हमले को टाल दिया गया.