श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ के दौरान लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकवादियों को मार गिराया. बताया जा रहा है कि इन आतंकियों ने हाल ही में कश्मीर में घुसपैठ की थी. पुलिस के एक अधिकारी ने कहा कि आतंवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर में बांदीपोरा के बरार में घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया. उन्होंने कहा कि छुपे हुए आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी के बाद तलाशी अभियान मुठभेड़ में बदल गया और जवानों ने जवाबी कार्रवाई की.Also Read - मोहाली ब्‍लास्‍ट केस में बड़ा खुलासा, बब्बर खालसा- ISI के बीच लिंक, 5 आरोपी अरेस्‍ट

अधिकारी ने बताया कि दोनों ओर से हुई गोलीबारी में दो आतंकी मारे गए. उन्होंने कहा कि मारे गए आतंकवादी की शिनाख्त कराई जा रही है. इससे पहले दिन में कश्मीर के पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) विजय कुमार ने कहा था कि बरार में घेरे गए आतंकी पाकिस्तानी हैं और लश्कर ए तैयबा से जुड़े हैं. Also Read - बड़े पर्दे पर एक बार फिर दिखेगी कश्मीरी पंडितों की कहानी, फिल्म 'द हिंदू बॉय' रिलीज को तैयार

Jammu & Kashmir | Encounter has started at Brar (Aragam) area of Bandipora. Police and security forces are on the job. Details awaited.

