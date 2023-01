Twin Blasts In Jammu: बम धमाके से दहला जम्मू का नरवाल इलाका, 7 लोग घायल, कहीं ये आतंकी हमला तो नहीं!-देखें Video

Twin Blasts In Jammu Video: जम्मू के नरवाल इलाके में शनिवार को हुए दोहरे विस्फोट में सात लोग घायल हो गए हैं. ट्रकों के हब के रूप में पहचाने जाने वाले नरवाल के ट्रांसपोर्ट नगर के यार्ड नंबर 7 में दो बड़े धमाकों की सूचना मिली थी, जिसके बाद सुरक्षाबल वहां पहुंच गए हैं और जांच शुरू कर दी गई है. पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और घायलों को अस्पताल ले जाया गया है, जिसमें से कुछ लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है. ये धमाके ऐसे समय में हुए हैं जब राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो यात्रा जम्मू से गुजर रही है.

दुर्घटना या आतंकी हमला, होगा खुलासा

नरवाल में हुए दोहरे बम विस्फोटों पर जम्मू के उपमहापौर बलदेव सिंह बिलावरिया ने कहा, मैंने अधिकारियों से पूछा और उन्होंने मुझे बताया कि जांच के बाद ही वे कह पाएंगे कि विस्फोट दुर्घटनावश हुए थे या उग्रवाद से जुड़े थे. मुझे बताया गया है कि 7 लोग घायल हुए हैं और उनमें से कुछ की हालत गंभीर है.

डिप्टी मेयर ने कहा कि ये आतंकवाद का एंगल हो सकता है. उन्होंने (आतंकवादियों) राजौरी में कुछ किया है. गणतंत्र दिवस आ रहा है और यहां भारत जोड़ो यात्रा भी आगे बढ़ रही है. वे जम्मू-कश्मीर को बदनाम करने के लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि अंतिम सांसें ले रहे उग्रवाद को पुनर्जीवित कर सकें.

देखें धमाके के बाद का वीडियो