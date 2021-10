श्रीनगर: उत्‍तर प्रदेश और बिहार के दो राज्‍यों के युवकों की हत्‍याएं आज शनिवार को कश्‍मीर में दहशतगदों ने कर दी हैं. इन दो राज्‍यों के ये दोनों युवक अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कश्‍मीर गए हुए थे और वहां अपनी रोजी रोटी के लिए जी तोड़कर मेहनत कर रहे थे. लेकिन आतंकिवादियों ने आज श्रीनगर में बिहार के बांका जिले के रहने वाले अरविंद कुमार साह की गोली मारकर हत्‍या कर दी वहीं दूसरी घटना में पुलवामा जिले में उत्तर प्रदेश के मूल निवासी और पेशे से कारपेंटर सगीर अहमद को गोली मारी, जिससे उसकी अस्पताल में मौत हो गई.Also Read - J&K: आतंकवादी गतिविधियों का समर्थन करना पड़ा भारी, गिलानी के पोते को सरकारी नौकरी से किया गया बर्खास्त

जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर और पुलवामा जिले में शनिवार को अलग-अलग घटनाओं में आतंकवादियों ने दो गैर स्थानीय (दूसरे राज्‍यों के) लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मूल रूप से बिहार के बांका जिले के रहने वाले अरविंद कुमार साह (30) को आतंकवादियों ने शनिवार शाम को श्रीनगर में ईदगाह के पास पार्क के बाहर गोली मारी. उन्होंने बताया कि साह की मौके पर ही मौत हो गई. साह श्रीनगर में गोलगप्पा बेचते थे और उनका सपना बिहार में मौजूद परिवार को गरीबी से निकालना था जो उनकी मौत के साथ टूट गया है. चश्मदीदों ने बताया कि पिस्तौल से लैस आतंकवादी ने साह के ठेले को रोका और करीब से उनपर गोली मारी, जिससे मौके पर ही साह की मौत हो गई. Also Read - UP: PM मोदी 25 अक्टूबर को सिद्धार्थनगर से 7 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन करेंगे, CM योगी ने दी ये जानकारी

बिहार के बांका जिले के रहने वाले गोल गप्पे विक्रेता अरबिंद कुमार साह के घर में मातम पसरा है. परिवार के सदस्यों ने उनके निधन पर दुखी हैं. उसे आज शाम जम्मू-कश्मीर में श्रीनगर के ईदगाह इलाके में आतंकवादियों ने मार डाला है. उसके पिता ने कहा “वह तीन महीने पहले जम्मू-कश्मीर गया था.” Also Read - Jammu and Kashmir: सेना की कार्रवाई से बौखलाए आतंकवादी, बिहार और यूपी के दो विक्रेताओं की गोली मारकर हत्या की

Banka, Bihar | Family members of a gol gappa seller Arbind Kumar Sah, mourns his death. He was killed by terrorists in Eidgah area of Srinagar in Jammu & Kashmir this evening

“He went to J&K three months back,” says his father pic.twitter.com/BKn8F0D6um

— ANI (@ANI) October 16, 2021