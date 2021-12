Terrorists attack UPDATE: जम्‍मू-कश्‍मीर (Jammu & Kashmir) में आज शुक्रवार को आतंकवादियों ने एक पुलिस टीम को निशाना बनाया. आतंकवादियों ने पुलिस टीम पर अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी, जिसमें दो पुलिस कर्मियों को गोली लगी. आतंकवादियों के इस हमले (Terrorist Attack) में दोनों पुलिसकर्मियों (Two police personnel succumbed to injuries) की मौत हो गई है.Also Read - Shopian Encounter Update: जम्मू-कश्मीर में दिनभर चले एनकाउंटर में मारे गए तीन आतंकी

#UPDATE | Two police personnel- SgCT Mohd Sultan and Ct Fayaz Ahmad succumbed to injuries after terrorists fired upon at a police party in Gulshan Chowk area of Bandipora Area, today. Area cordoned off. Further details shall follow: J&K Police

— ANI (@ANI) December 10, 2021