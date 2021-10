Two School Teachers shot dead by terrorists in Srinagar श्रीनगर के ईदगाह इलाके में बृहस्पतिवार को आतंकवादियों ने एक महिला समेत सरकारी विद्यालय के दो शिक्षकों की गोली मार कर हत्या कर दी. पुलिस ने यह जानकारी दी. एक पुलिस अधिकारी ने बताया, ‘‘पूर्वाह्न करीब सवा 11 बजे आंतकवादियों ने श्रीनगर जिले के संगम ईदगाह इलाके में दो शिक्षकों की गोली मारकर हत्या कर दी.’’ उन्होंने बताया कि इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों की तलाश शुरू की गई है. रिपोर्ट में कहा गया है कि मारे गए शिक्षकों में स्कूल की प्रिंसिपल सुपिन्दर कौर और कश्मीरी पंडित शिक्षक दीपक चंद भी शामिल हैं.Also Read - श्रीनगर में आतंकियों ने स्कूल पर किया हमला, महिला प्रिंसिपल और एक कश्मीरी पंडित टीचर की हत्या

इन हत्याओं के बाद कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू और सिख समुदायों के बीच भय का माहौल है. मारे गए शिक्षक कश्मीरी पंडित दीपक चंद के एक रिश्तेदार ने कहा कश्मीर उनके लिए स्वर्ग नहीं है, बल्कि नर्क है. समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक श्रीनगर में आज आतंकवादियों द्वारा मारे गए स्कूल शिक्षक दीपक चंद के एक रिश्तेदार ने कहा, “हमें अभी भी धमकी भरे फोन आ रहे हैं. कश्मीर स्वर्ग नहीं है, नर्क है. हमें पिछले 30 सालों से निशाना बनाया जा रहा है.” Also Read - Terrorist Attacks In Kashmir: कश्‍मीर में एक घंटे के अंदर तीन आतंकी हमलों में तीन नागरिकों की हत्‍याएं की

वहीं श्रीनगर के मेयर ने हाल ही में नागरिकों की हत्याओं पर कहा, “इसके पीछे पाक समर्थित तत्व हैं. हम सभी को सड़कों पर उतरना चाहिए और एक समाज के रूप में एक स्टैंड लेना चाहिए कि हम इसकी अनुमति नहीं देंगे..मैं सभी समुदायों से एक साथ खड़े होने की अपील करता हूं. कश्मीर सभी धार्मिक विश्वासों के लोगों का है.” Also Read - J&K News: आतंकियों ने श्रीनगर में प्रत‍िष्ठित कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंदरू की गोली मारकर हत्‍या की

इससे पहले जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) दिलबाग सिंह ने गुरुवार को कहा कि हाल में हुई आम नागरिकों की हत्या के पीछे के लोगों का जल्द ही पदार्फाश किया जाएगा. श्रीनगर शहर के ईदगाह इलाके में गुरुवार को आतंकवादियों द्वारा दो स्कूल शिक्षकों की हत्या के बाद मीडियाकर्मियों से बात करते हुए, डीजीपी ने कहा, “नागरिकों की हत्या के पीछे के लोगों का जल्द ही पदार्फाश किया जाएगा.” उन्होंने कहा, “कायरता के ये कृत्य कश्मीर घाटी में सांप्रदायिक सद्भाव और भाईचारे को नुकसान पहुंचाने का एक प्रयास है.”

उन्होंने कहा, “आतंकवादी उन निर्दोष लोगों को निशाना बना रहे हैं जो समाज सेवा में लगे हैं और जिनका किसी से कोई लेना-देना नहीं है.” उन्होंने कहा, “इस तरह की हत्याओं को डर का माहौल बनाने और सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है ताकि कश्मीर में सांप्रदायिक भाईचारे को नुकसान पहुंचे.”

गौरतलब है कि कश्मीरी पंडित बिंदरू की मंगलवार को श्रीनगर में उनकी फार्मेसी में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी. बिंदरू अपने समुदाय के उन गिने-चुने लोगों में से एक थे, जो 1990 में आतंकवाद की शुरुआत होने के बाद कश्मीर से बाहर नहीं गए थे.

बिंदरू की हत्या के कुछ ही मिनटों बाद, आतंकवादियों ने श्रीनगर में हवाल चौक के पास सड़क किनारे बिहार के भागलपुर के निवासी वीरेंद्र पासवान नामक एक विक्रेता को गोली मार दी. इसके बाद उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले के नायदखाई में आतंकवादियों ने मोहम्मद शफी लोन की भी गोली मारकर हत्या कर दी.

(इनपुट एजेंसी)