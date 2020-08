नई दिल्ली: एअर इंडिया एक्सप्रेस ने शनिवार को बताया कि उसके विमान के शुक्रवार को दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण प्रभावित हुए यात्रियों और उनके परिजन की सहायता के लिए केरल के कोझिकोड तक तीन राहत उड़ानों का प्रबंध किया गया है. अधिकारियों ने बताया कि नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी शनिवार को कोझिकोड जाएंगे. Also Read - कोहली-तेंदुलकर समेत भारतीय क्रिकेटरों ने एयर इंडिया विमान क्रैश पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की

बी737 द्वारा दुबई से संचालित उड़ान संख्या आईएक्स 1344 कोझिकोड में शुक्रवार शाम सात बजकर 41 मिनट पर हवाईपट्टी से फिसल गई थी. विमान में 10 नवजात शिशुओं समेत 184 यात्री, दो पायलट और चालक दल के चार सदस्य सवार थे. इस हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है.

Kerala Governor, Arif Mohammad Khan visits Kozhikode Airport

एक बयान में बताया गया है कि एअर इंडिया के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक राजीव बंसल और एअर इंडिया एक्सप्रेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. श्याम सुंदर पहले ही कोझिकोड पहुंच चुके हैं. इस बीच विमान जांच ब्यूरों ने मलबे से डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वाइस रिकॉर्डर हांसिल कर लिया है.

Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB) recovers Digital Flight Data Recorder and Cockpit Voice Recorder from the aircraft. These will be brought to Delhi for

further investigation. #KozhikodePlaneCrash

