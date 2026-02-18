By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
इन दो राज्यों ने रमजान में दी बड़ी राहत, पूरे महीने मुस्लिम कर्मचारियों को 1 घंटा पहले मिलेगी छुट्टी
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए है और कार्यक्षमता पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपात सेवाओं में छूट नहीं मिलेगी.
इबादत का महीना रमजान शुरू हो गया है. भारत में 19 फरवरी का पहला रोजा होगा या नहीं, यह बात 18 फरवरी शाम को फाइनल हो जाएगी. सऊदी में पहला रोजा 18 फरवरी का है, इस मुताबिक भारत में पहला 19 का माना ही जा रहा है. ये महीना पाकीजगी का है. इसमें इंसान को अपने दिल को पाक रखना है, इसी पाकीजगी की मिसाल दूसरों के लिए नरमी बरतकर पेश की जाती है. ऐसी ही नरमदिली एक राज्य सरकार ने दिखाई है.
मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट
तेलंगाना सरकार ने रमजान के पवित्र महीने के दौरान मुस्लिम सरकारी कर्मचारियों को विशेष छूट देने का फैसला किया है. मुख्य सचिव के. रामकृष्ण राव द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य के सभी मुस्लिम कर्मचारी, शिक्षक, अनुबंध आधारित, आउटसोर्सिंग स्टाफ, बोर्ड, निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी रमजान के दौरान शाम 4 बजे कार्यालय या स्कूल से निकल सकेंगे, जो सामान्य छुट्टी समय से एक घंटा पहले है.
इबादत, नमाज और इफ्तार के लिए
यह सुविधा इबादत, नमाज और इफ्तार के लिए दी गई है. यह आदेश 19 फरवरी 2026 से 20 मार्च 2026 तक (दोनों दिन शामिल) लागू रहेगा. हालांकि, सेवा की आवश्यकता या आपातकालीन स्थितियों में कर्मचारियों को सामान्य समय तक रहना पड़ सकता है. यह छूट सरकारी विभागों, स्कूलों, बोर्डों, निगमों और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत सभी मुस्लिम कर्मचारियों पर लागू है.
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नोट के आधार पर
यह फैसला अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के नोट के आधार पर लिया गया है. इसी तरह आंध्र प्रदेश सरकार ने भी समान छूट दी है, जिससे दोनों राज्यों में मुस्लिम कर्मचारियों को राहत मिली है. यह नीति रमजान 2026 के चंद्रमा दिखने के आधार पर शुरू हुई है, और इससे हजारों मुस्लिम कर्मचारियों को फायदा होगा. सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल धार्मिक अनुष्ठानों के लिए है और कार्यक्षमता पर असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपात सेवाओं में छूट नहीं मिलेगी. यह फैसला राज्य में अल्पसंख्यक समुदाय की भावनाओं का सम्मान करता है.
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश सरकार ने मुस्लिम कर्मचारियों जो सरकारी विभागों, शिक्षण संस्थानों, अनुबंधित/आउटसोर्सिंग में हैं, उन्हें रमजान (18 फरवरी से 19 मार्च 2026) के दौरान एक घंटा पहले छुट्टी देने का आदेश जारी किया है, ताकि वे नमाज और इफ्तार कर सकें; आपातकाल में छूट नहीं होगी. इस फैसले का विरोध भी किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग इसे सही भी बता रहे हैं.
अन्य राज्यों में ऐसी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं मिली है. महाराष्ट्र और कर्नाटक में अल्पसंख्यक आयोग/कांग्रेस नेताओं द्वारा मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई सरकारी आदेश जारी नहीं हुआ है.
