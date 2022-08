Jammu and Kashmir, Terrorists, Pakistan, J&K, blast, Line of Control, LoC: ये वीडियो पकिस्तान की ओर से आए दो आतंकवादियों का है, जो भारत में घुसकर आतंकी वारदात को अंजाम देने के इरादे से एलओसी पार करके आ रहे थे, उनके परखच्चे उड़ गए. यह वाकया बीते 22 अगस्त का है.Also Read - Pakistani Serial: पाकिस्तान के ये बेस्ट टीवी सीरियल आपका जमकर करेंगे मनोरंजन, OTT पर लें इनका मजा

जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन के सदस्य लाइन ऑफ कंट्रोल को पार करके भारतीय क्षेत्र में 150 मीटर तक घुस आए थे. लेकिन वे इंडियन आर्मी के द्वारा सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए लगाईं गईं माइंस ब्लास्ट के शिकार हो गए.

#WATCH | On Aug 22, suspicious movement of 2 terrorists from Pakistan-based terror orgs approx 150m on Indian side of LoC was detected. Blast was thereafter observed & it was assessed that they stepped over minefield. Later, bodies were seen. Today bodies recovered: Army Sources pic.twitter.com/EP2IzVYq9L

— ANI (@ANI) August 24, 2022