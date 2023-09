J&K: आर्मी ने LoC पर घुसपैठ की कोशिश नाकाम की, दो आतंकवादियों को मार गिराया

Jammu and Kashmir, Army, J&K Police, LoC, terrorists, Encounter: जम्मू-कश्मीर में आर्मी ने आज बुधवार को नियंत्रण रेखा पर एक बार फिर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया और दो आतंकियों को मार गिराया है. जम्मू-कश्मीर के पुंछ में नियंत्रण रेखा पर आतंकवादियों ने घुसपैठ की कोशिश की. सतर्क सुरक्षा बलों ने एक संयुक्त अभियान शुरू किया और घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए दो आतंकवादियों को मार गिराया है.

पीआरओ (रक्षा) जम्मू लेफ्टिनेंट कर्नल सुनील बर्तवाल ने बताया, आतंकवादियों को रोकने के लिए भारतीय सेना और जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया. गोलीबारी में दोनों आतंकवादियों का सफाया हो गया. युद्ध सामग्री सहित एक आतंकवादी का शव बरामद. दूसरे आतंकवादी का शव बरामद करने के लिए तलाशी अभियान जारी है.