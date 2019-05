श्रीनगर. जम्मू एवं कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार की सुबह सुरक्षाबलों के साथ आतंकवादियों की मुठभेड़ हो गई. कुलगाम के गोपालपोरा इलाके में दोनों तरफ से हुई गोलीबारी के बीच सुरक्षाबलों ने दो आतंकवादियों को मार गिराया. मारे गए आतंकवादी गोपालपोरा गांव में घरों में छिपे हुए थे. सुरक्षाबल के जवान इस इलाके में तलाशी कर रहे थे, जिस दौरान अचानक आतंकियों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी. सुरक्षाबल की जवाबी कार्रवाई में दो आतंकी ढेर कर दिए गए. शुरुआती खबरों में सिर्फ एक आतंकवादी के ही मारे जाने की खबर आई, लेकिन कुछ ही देर बाद हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकवादियों को मार गिराने की सूचना दी गई.

पुलिस सूत्रों ने कहा कि सुरक्षाबलों को कुलगाम जिले के गोपालपोरा में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी. इसके बाद सुरक्षाबल के जवानों ने गोपालपोरा गांव में घेराव कर तलाशी अभियान शुरू किया. पुलिस के एक सूत्र ने कहा, “छिपे हुए आतंकवादियों के चारों ओर घेराव कड़ी करने पर उन्होंने सुरक्षा बलों पर फायरिंग करनी शुरू कर दी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई जिसमें एक आतंकवादी मारा गया.” मुठभेड़ के दौरान एक अन्य आतंकी को भी सुरक्षाबल के जवानों ने मारकर ढेर कर दिया.

#UPDATE Two terrorists killed by security forces in Gopalpora area of Kulgam. #JammuAndKashmir https://t.co/0JGXeC65a4

— ANI (@ANI) May 22, 2019