श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) में सुरक्षा बल आतंकियों (Terrorists) का सफाया करने में लगातार जुटे हुए हैं. इसी क्रम में जम्मू-कश्मीर के कुलगाम (Jammu & Kashmir's Kulgam) जिले में मंगलवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ (encounter in Jammu & Kashmir) में लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba,) के दो आतंकवादी मारे गए. बता दें सुरक्षा बलों ने इससे पहले कल सोमवार को श्रीनगर (Srinagar encounter) में दो अलग-अलग मुठभेड़ों में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के कुख्यात और वांछित आतंकी सलीम पार्रे समेत दो आतंकवादी मार गिराए गए थे.

#UPDATE | Two terrorists killed in Kulgam encounter. Both the killed terrorists are locals & linked with proscribed terror outfit LeT/TRF. They were involved in several terror crimes: IGP Kashmir

— ANI (@ANI) January 4, 2022