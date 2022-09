Jammu and Kashmir News: जम्मू-कश्मीर के नौगाम इलाके में मुठभेड़ के दौरान दो आतंकी मारे गए. इसकी जानकारी भारतीय सेना की तरफ से दी गई है. सेना ने बताया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ आतंकियों के खिलाफ संयुक्त बुधवार शाम को शुरू किया गया था. पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी. गोलीबारी में दो आतंकी मारे गए. आतंकियों के पास से एके राइफल, दो पिस्टल समेत अन्य चीजें मिली हैं. संयुक्त ऑपरेशन को जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर सेना ने अंजाम दिया. सेना के पीआरओ ने बताया कि डंगरपुर, नौगाम, श्रीनगर में एक संयुक्त अभियान और तलाशी अभियान शुरू किया गया था.Also Read - जम्मू कश्मीर में आज लोगों के पास न अधिकार हैं, न शिकायतें उठाने का कोई मंच : महबूबा मुफ्ती

पुलिस ने बताया कि उन्हें नौगाम के डंगरपोरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के संबंध में खू्फिया जानकारी मिली. जिसके आधार पर पुलिस और सेना द्वारा एक संयुक्त तलाशी अभियान शुरू किया गया. पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान के दौरान, जैसे ही संयुक्त तलाशी दल संदिग्ध स्थान की ओर बढ़ा, छिपे हुए आतंकवादियों ने उनपर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में गोलीबारी की गई. जिसके चलते मुठभेड़ हुई. मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए. इनकी पहचान पुलवामा के एजाज रसूल नजर और शाहिद अहमद उर्फ अबू हमजा के रूप में हुई है. Also Read - गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर लोगों को गुमराह नहीं करूंगा

2 neutralised terrorists identified as Shahid Ah Ganai from Budgam & Arjumand(Aijaz) Rasool Nazar, from Karimabad, Pulwama. As per JKP, both terrorists were involved in recent civilian killing in Wugragund, Pulwama where a non local labourer was killed: Defence PRO Srinagar

— ANI (@ANI) September 15, 2022