श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में शनिवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में दो आतंकवादी मारे गए. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के इस जिले के वानपुरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके की घेराबंदी की गई और तलाश अभियान चलाया गया. Also Read - जम्मू कश्मीर: पाकिस्तान से आया संदिग्ध कबूतर पकड़ा गया, कूट भाषा में लिखे संदेश को समझने की कोशिश कर रहे अधिकारी

अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों ने सुरक्षाबलों पर गोलियां चलाई जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई. मुठभेड़ में दो आतंकवादी ढेर हो गए. उन्होंने बताया कि अभी आतंकवादियों की पहचान नहीं हुई है और यह भी पता नहीं चला है कि वे किस समूह से जुड़े हुए थे. इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है. Also Read - जम्मू-कश्मीर के कुलगाम में एनकाउंटर, सुरक्षाबलों ने ढेर किए दो आतंकवादी

Jammu and Kashmir: An encounter broke out between terrorists and security forces in Wanpora area of Kulgam district earlier today. A joint team of Police, Army and CRPF is carrying out the operation. (Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/WeIgmK4J1Y Also Read - जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के हमले में बीएसएफ के दो जवान शहीद

— ANI (@ANI) May 30, 2020