नई दिल्ली: चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत दौरे पर आने वाले हैं. इस दौरान शी चेन्नई हवाई अड्डे पर उतरेंगे. यहां उनकी स्वागत की तैयारियां जोरों-शोरों से हो रही है. चीन के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए 2000 स्कूली छात्र उनका मुखौटा पहनकर स्वागत करेंगे. शी 11-12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चेन्नई जाएंगे.

बता दें कि चीनी राष्ट्रपति के मुखौटे के साथ सभी बच्चे चीनी भाषा में उनका स्वागत करेंगे. उनके स्वागत करने के लिए बच्चे चीनी भाषा के एक पैटर्न में खड़े रहेंगे. वीडियो में आप देख सकते हैं कि सभी छात्रों ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं. उनके पीछे अंग्रेजी भाषा में हर्टी वेलकम लिखा हुआ है. आपको बता दें कि मामल्लापुरम में यह दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन है इससे पहले इसका आयोजन चीन े वुहान में 27-28 अप्रैल को किया गया था.

#WATCH Around 2000 students of a school in Chennai make a formation wearing masks of Chinese President Xi Jinping, welcoming him to India. The Chinese President will visit Chennai from October 11-12 for the second Informal Summit with Prime Minister Narendra Modi. #TamilNadu pic.twitter.com/SwbfKHWIuY

