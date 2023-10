Trains collision in Andhra: दो ट्रेनों की टक्कर में कुछ लोगों की मौत, 10 लोग घायल

आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले में आज रविवार को रात में दो ट्रेनों की टक्कर में 10 लोग घायल हो गए हैं. अभी विस्तृत विवरण की प्रतीक्षा है. रेलवे अधिकारियों ने कहा कि रविवार शाम विजयनगरम जिले में दो ट्रेनों की टक्कर के बाद कम से कम 10 लोग घायल हो गए और कुछ के मारे जाने की आशंका है.

ईस्ट कोस्ट रेलवे ज़ोन के एक अधिकारी ने कहा, "ट्रेन 08532 विशाखापत्तनम-पलासा पैसेंजर 08504 विशाखापत्तनम-रायगडा पैसेंजर से टकरा गई, जिसमें 3 डिब्बे शामिल हो गए और लगभग 10 लोग घायल हो गए. " एक अधिकारी ने कहा कि ऐसी आशंका है कि दुर्घटना में कुछ मौतें भी हुई हैं, लेकिन उन्होंने तुरंत जानकारी की पुष्टि नहीं की.

#UPDATE | There was a rear collision between the Visakhapatnam-Palasa passenger train and the Visakhapatnam-Ragada passenger train. 3 coaches were involved in the accident and 10 injured. Rescue operations are underway, Local administration and NDRF were informed for assistance… https://t.co/foBoTg0FRp

